Novinarka Nataša Miljanović-Zubac puštena na slobodu

Novinarka Radio-televizije Republike Srpske (RTRS) Nataša Miljanović-Zubac puštena je na slobodu. Ona je provela noć u pritvoru, a po izlasku se zahvalila svima koji su je podržali.

– Zahvaljujem se svim kolegama na pomoći u ovome što smatram iživljavanjem sistema zato što ukazujem na korupciju i kriminal u sistemu. Uhapšena sam kao najteži kriminalac, nije bilo potrebe. Da mi je bilo ko poslao poziv odazvala bih se sve i jednoj instituciji, osim da mi je poziv stigao kasno uveče. Moram reći da su ljudi sinoć bili korektni – kazala je Nataša Miljanović-Zubac.

Istakla je kako je noć provela u Graničnoj policiji, a potom je dovedena u Sud.

– Vidjela sam kako to izgleda ono što sam gledala na filmovima, da budes iza rešetaka kod ovih finih ljudi iz Sudske policije. Jedno novo iskustvo, na ovo sam bilo spremna, ovo sam očekivala-možda i gore nego što sam doživjela – kazala je.

Zahvalila se i novinarskim udruženjima te zamjenici ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duški Jurišić koja je bila tu od trenutka hapšenja do kraja.

