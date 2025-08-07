Salmonela u prodaji širom Srbije: Zaraženo meso stiglo do prodavnica!

U saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i drugim nadležnim institucijama, identifikovani su svi subjekti u lancu proizvodnje i distribucije hrane, uključujući klanice, skladišta, prerade mesa i maloprodajne objekte koji su bili u kontaktu sa zaraženim mesom.

Utvrđeno je da je zaražena živina zaklana u četiri različite klanice, a meso je potom dospjelo na više prodajnih mjesta.

Zbog nedostatka potvrde o zdravstvenoj ispravnosti, roka upotrebe i propisane dokumentacije, iz prometa je povučeno i uništeno ukupno 17.660 kilograma živinskog mesa.

Inspekcijske službe nastavljaju pojačani nadzor tržišta, vršeći kontrole na tržnicama, u prodavnicama i distributivnim centrima, u skladu sa informacijama dobijenim od MUP-a. Koordinacija između veterinarske, zdravstvene inspekcije i drugih nadležnih organa je u punom kapacitetu.

Ministarstvo najavljuje podnošenje krivičnih i prekršajnih prijava protiv svih odgovornih pravnih i fizičkih lica zbog ugrožavanja bezbjednosti hrane i zdravlja ljudi.

Apeluje se na građane da meso kupuju isključivo u registrovanim objektima kako bi se zaštitili od zdravstvenih rizika, prenosi Novi.

