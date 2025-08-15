Haos u Sinju: Thompsonov koncert kasnio više od sat, tri djeteta se izgubila u ogromnim gužvama

Naime, nakon Thompsonovog koncerta koji je početkom jula održan u Zagrebu, a kojem je prisustvovalo stotine hiljada ljudi i u Sinju vlada identična euforija.

Međutim, ta euforija je dovela do brojnih problema prije svega u organizaciji budući da je koncert trebao početi u 21:00 sat, ali se Thompson pojavio na sceni u 22:15 sati. Organizatori su, kako prenose hrvatski mediji, odgađali početak koncerta dok svi oni koji su kupili ulaznicu ne uđu u salu.

Nakon kašnjenja od više od sat vremena, prva pjesma koju je Thompson izveo bila je “Ustani iz sjene”, a zatim je otpjevao “Ravnotežu”. Publiku je pozdravio riječima “Hvaljen Isus i Marija” te poručio: “‘Ajmo im večeras pokazati ko stoji iza nas”.

Index.hr piše da im je čitalac rekao da s južne strane Hipodroma iz Sinja dolaze hiljade ljudi te da manja količina njih pokušava ući u Fan Pit 1.

“Policija ne reagira, hiljade ljudi su nervozne i počinju se gurati. Djeca plaču, roditelji ih dižu u zrak jer ih nervozna horda ljudi stišće, a spiker s razglasa vodi bitku bez jasnih uputa šta napraviti. Ako policija ne reaguje, dogodit će se katastrofa. Upravljanje masama i organizacija ulaska je blago rečeno kriminalna. Sinj je stotinu puta manji od Zagreba s manje pristupnih pravaca i cestama širine do šest metara”, naveo Organizatori su ranije istakli da i na ovom koncertu očekuju oko 150.000 ljudi. Večernji.hr objavio je da su dosad bile obavijesti o tri izgubljena djeteta.



Važno je istaći da su se brojni Thompsonovi fanovi danas okupili u centru Sinja pjevajući i skandirajući ustaški pozdrav.

Nakon nedavnog koncerta Thompsona u Zagrebu uslijedile su brojne reakcije, većinom negativne, pa su o tom događaju izvještavali i strani mediji.

Hrvatski ustaški režim tokom Drugog svjetskog rata vodio je acione logore u kojima su brutalno pogubljene desetine hiljada etničkih Srba, Jevreja, Roma i antifašističkih Hrvata, napisao je tada AP.eke Thompsonove pjesme uključuju ustaški pozdrav “Za dom spremni”, koji je kažnjiv u Hrvatskoj, kao i druge reference na pronacistički režim,piše N1

Dio hrvatskih nacionalista i dalje ustaške vođe smatra osnivačima države, uprkos zabilježenim zločinima, ističe AP.

