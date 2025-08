Sprema se udar kakav nismo mogli zamisliti, prema Hrvatskoj kreće neugodna vremenska pojava

DHMZ je za utorak izdao upozorenje za potencijalno opasno vrijeme zbog vjetra za srednju za Velebitski kanal, srednju i južnu Dalmaciju.

Sutra će u unutrašnjosti biti promjenjivo oblačno, uglavnom u prvom dijelu dana lokalno malo kiše, a poslijepodne smanjenje naoblake. Na Jadranu pretežno sunčano, na sjevernom dijelu prijepodne uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, prolazno na udare moguće i jak.

Umjerena do jaka bura

Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita na udare i olujna, poslijepodne u slabljenju, mjestimice i u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 23 °C. Najviša dnevna između 22 i 27, na Jadranu od 28 do 33 °C.

DHMZ je izdao upozorenje za potencijalno opasno vrijeme za cijelu jadransku Hrvatsku zbog bure koja bi mogla puhati do 85 km/h.

Severe Weather Europe piše da će početak mjeseca u srednjoj Europi obilježit će nešto svježije vrijeme. No, prognostički modeli već sada ukazuju na povratak subtropske anticiklone i stvaranje nove situacije s blokiranom ciklonom na sjeveru – što bi moglo rezultirati još jednim snažnim toplinskim valom diljem kontinenta.

Subtropski greben

Analiza atmosferskog tlaka za lipanj i srpanj pokazuje snažan kontrast između sjevera i juga Europe. Subtropski greben bio je jače izražen nego inače i dominirao je nad južnom i središnjom Europom, dok su se ciklone zadržavale nad sjevernim područjima.

Takva distribucija tlaka dovela je do izuzetno toplog zraka nad velikim dijelom Europe, osim krajnjeg sjeveroistoka. Temperature su se u zapadno-središnjoj i jugozapadnoj Europi više dana zaredom penjale iznad 40 °C, a rijetke serije dana s temperaturama iznad 30 °C zabilježene su čak i u Skandinaviji.

Što se oborina tiče, veći dio južne i dijela središnje Europe primio je manje od 10–15 % prosječne količine padalina. Od istočne Francuske do Poljske zabilježena je količina oborina bliska prosjeku, uglavnom zbog pojačane grmljavinske aktivnosti i češćih nevremena. Ipak, južni dio kontinenta suočen je s jasnim znakovima suše, dok je sjever i istok pod utjecajem ciklona dobio više oborina.

Češće oborine

Tijekom prvog tjedna kolovoza očekuje se razvoj izraženije ciklone nad sjeverozapadnom Europom. Dolina niskog tlaka protezat će se sve do središnje Europe, dok će se nad zapadnim rubovima kontinenta početi uzdizati greben visokog tlaka.

Temperature u tom razdoblju bit će više od prosjeka na sjeveru, istoku i zapadu Europe, dok će se središnji i južni dijelovi kontinenta na kratko rashladiti. Britansko otočje također će biti pod utjecajem nešto svježijeg zraka.

Oborine će biti češće nad sjevernom Škotskom i Skandinavijom, povezane s prolaskom hladne fronte. Dodatna kiša očekuje se i oko Alpa, uslijed prolaska doline niskog tlaka. Ostatak Europe uglavnom će ostati suh, posebice zapad i istok.

Iznadprosječne temperature

U drugom tjednu kolovoza prognoze ponovno pokazuju rast visokog tlaka nad većim dijelom Europe. Nakon prolaska ciklone, greben visokog tlaka ponovno će preuzeti kontrolu, osobito nad zapadom i središnjom Europom, uz prodor toplog zraka.

Temperature će u tom razdoblju ponovno biti iznadprosječne u središnjoj Europi, dok će svježije ostati samo sjeverozapad (UK, Irska) i dijelovi Skandinavije.

Oborine će biti rijetke, većinom ograničene na sjeverne dijelove Europe pod utjecajem ciklona. Veći dio kontinenta očekuje sušni period, što potvrđuje sve izraženiji signal potencijalne suše i novog toplinskog vala.

Jačanje grebena

Treći tjedan kolovoza donosi jačanje grebena visokog tlaka nad zapadnom Europom, dok će se ciklone zadržavati nad sjeverom i istokom. To znači nastavak toplinskog vala u zapadnoj i središnjoj Europi, s toplim zrakom koji će dosegnuti i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Oborine će biti rijetke i uglavnom ograničene na sjeverne i sjeveroistočne dijelove. Ostatak kontinenta, posebice središnji i zapadni dijelovi, ostat će suh, što dodatno pojačava signal nove epizode tzv. toplinskog kupole (heat dome).

U posljednjem tjednu kolovoza ciklone će se dodatno koncentrirati nad sjevernim dijelom Europe, što bi moglo otvoriti put hladnijem zraku prema središnjoj Europi. Ipak, nad zapadom Europe očekuje se nastavak utjecaja anticiklone, što će održavati visoke temperature.

I dalje se predviđaju temperature iznad prosjeka u većem dijelu kontinenta, a oborine će i dalje izostajati, osim na krajnjem sjeveru. Time se potvrđuje scenarij mogućeg dugotrajnog toplinskog vala i suše u drugoj polovici kolovoza, prenosi Novi.

Facebook komentari