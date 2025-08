Cestu u našem susjedstvu nazivaju najljepšom na svijetu: Ove godine puni 60 godina i savršena je za roadtrip

Svi smo se njom nekad vozili ili bar nekim njenim dijelom. Ona je bila, ili još uvijek jest, sastavni dio odlazaka na more. Nakon izgradnje autoputa, sve češće nosi pridjev “turistička”, ali i dalje je to jedna od najljepših cesta u Hrvatskoj, a neki kažu i na svijetu. Govorimo, naravno, o Jadranskoj magistrali, cesti koja je zauvijek promijenila i povezala hrvatsku obalu, a ove je godine napunila 60 godina. No znate li koliko je duga Jadranska magistrala, kad je izgrađena i što se sve uz nju nalazi?

Jadranska magistrala jedna je od najvažnijih hrvatskih državnih cesta, a neke njene dionice i danas, uprkos izgradnji autoputa, predstavljaju svojevrsne ‘žile kucavice’ područja kroz koja prolaze.

Duga je ukupno 1006 kilometara. Vodi duž istočne jadranske obale, od Trsta preko Pule, Rijeke, Zadra, Splita, Ploča i Dubrovnika do Ulcinja, nabraja Enciklopedija. Njen najveći dio – 818 kilometara – prolazi kroz Hrvatsku i ona tu ima još suhoparnije službeno ime – D8 (u biti, u Istri je riječ o cestama D66 i D75), prenosi Putnikofer.

Sve do njenog svečanog otvorenja 30. maja 1965. godine, obalom nije protezala jedinstvena cesta. Ponegdje su bila povezana veća naselja. Njena se gradnja naposljetku mjestimično nastavljala ili pak vodila i trasama starih rimskih i srednjovjekovnih cesta, kao i prometnica koje su građene u 18. i 19. stoljeću te početkom 20. stoljeća.

Njena je izgradnja zauvijek promijenila sudbinu hrvatske obale. Ona se krenula razvijati, uz nju se grade kuće i odmorišta, pa čak i cijela naselja. Neki navode kako je upravo ona omogućila razvoj masovnog turizma u Hrvatskoj, a veoma važnu je ulogu imala i za vrijeme rata.

Izgradnja Jadranske magistrale nije bio jednostavan pothvat. Prema pisanju na kompanije tvrtke Geotech, na njenoj je izgradnji sudjelovalo više od 10 hiljada radnika te oko 300 inženjera i tehničara. Iskopano je najmanje šest miliona metara kubičnih materijala. Miniralo se i za to je potrošeno oko dvije hiljade tona eksploziva. U izgradnji Jadranske magistrale, navodi isti izvor, sudjelovala je i sama vojska, a rušeni su i rekordi, primjerice u slučaju mosta Bistrine kod Stona dugačkog 482 metra koji je bio izgrađen u roku od samo 10 mjeseci.

Jadranska magistrala broji 26 mostova dužine do 20 metara te 13 mostova dužih od 50 metara, odnosno ukupna metraža mostova duljih od 30 metara iznosi 3734 metra, navodi se dalje u istom tekstu. Široka je od šest do sedam metara (ponegdje pet do šest metara), prepuna je oštrih zavoja i nagiba većih od šest posto i teško trpi intenzivan saobraćaj.

