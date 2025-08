Čak i nakon pravosnažne presude Slovenija i dalje odgađa sankcije protiv Milorada Dodika

Žalbeno vijeće Suda BiH danas je potvrdilo prvostepenu presudu predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, kojom je on osuđen na godinu zatvora i šest godina zabrane obavljanja političkih funkcija zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice.

Dodik je u svom prvom reagovanju pravosnažnu presudu označio kao pokušaj uništenja Republike Srpske. Istakao je da odluku suda ne prihvata, jer su, kako tvrdi, na nju uticali visoki predstavnici EU. Među njima je izdvojio i slovensku evropsku komesarku Martu Kos. Ona se na pitanje N1 u vezi s njegovim optužbama nije oglasila.U skladu s presudom Dodik bi trebao prestati obavljati funkciju predsjednika srpske entitetske vlasti u BiH. Ako bi platio oko 20.000 eura, time bi izbjegao izdržavanje zatvorske kazne. Sudeći po prvim reakcijama, čini se da Dodik nije spreman poštovati presudu i da će i dalje insistirati na funkciji predsjednika Republike Srpske.

Kočan: Bez saradnje Republike Srpske presudu će biti veoma teško sprovesti

Međunarodni politikolog i profesor na Fakultetu za društvene nauke Faris Kočan smatra da će institucijama BiH, bez saradnje Republike Srpske, vjerovatno biti veoma teško implementirati presudu Dodiku. Podsjetio je kako su policajci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pripadnicima Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) u Istočnom Sarajevu u aprilu spriječili hapšenje Dodika.

“Ako institucije BiH zaista uspiju procesuirati Dodika, onda to znači da država postoji. Osim toga, to bi dalo signal svim građanima BiH da postoji mogućnost i potencijal da BiH postane funkcionalna država”, naveo je Kočan.Po njegovoj procjeni Dodik vjerovatno neće morati u zatvor, ali će ga zadesiti zabrana političkog djelovanja: „On će, naravno, i dalje govoriti da se ovom presudom uništava Republika Srpska i da Sarajevo napada, ali zbog toga se ne treba očekivati masovne proteste u njegovu podršku.“

Prema njegovim riječima, Dodik u Republici Srpskoj i dalje ima svoj krug pristalica, ali je od strane međunarodne zajednice praktično izolovan.

“Dodikovi saveznici danas su naglašavali da SNSD mora ostati najjača stranka i da će naći rješenje. Niko, međutim, nije rekao da će Dodik ostati”, dodao je Kočan.

MVEZ o mogućim sankcijama: Vjerovatno će biti potrebna dodatna rasprava u okviru EU

Zbog separatističkih težnji i kršenja ustavnog poretka BiH, Dodik i neki drugi visoki zvaničnici Republike Srpske našli su se na listi sankcija više država. S zabranom ulaska i zamrzavanjem imovine protiv njih su postupile SAD, Velika Britanija, Njemačka, Austrija, Poljska i Litvanija.

O sankcijama protiv Dodika razmišljala je i Slovenija, ali ih do sada nije uvela. U Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova (MVEZ), kojim rukovodi Tanja Fajon, prošle sedmice su za N1 naveli da bi vlada sličnu mjeru kao u slučaju proglašavanja dvojice izraelskih ministara nepoželjnim osobama u budućnosti mogla donijeti na osnovu „moguće nove sudske odluke“.

Na MVEZ smo se stoga danas obratili pitanjem hoće li sada, kada je presuda protiv Dodika pravosnažna, ipak uvesti sankcije. Dobili smo prilično općenit odgovor: “Slovenija prati dešavanja i poziva na potpuno poštivanje i izvršenje odluka sudova. Vladavina prava je temeljni uslov za približavanje Bosne i Hercegovine EU, a funkcionalne institucije su ključnog značaja. S obzirom na dešavanja u BiH vjerovatno će biti potrebno obaviti dodatne razgovore u okviru EU i s međunarodnim partnerima.”

Isto pitanje uputili smo i kabinetu premijera, gdje su nam odgovorili da je za to nadležno Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova.

Kočan: Ako Dodik to ne bude poštovao, Slovenija mora ponovo razmotriti sankcije

Ako Dodik ne bude poštovao odluku suda i ako nastavi svoju politiku rušenja BiH, Slovenija ne bi smjela odlagati uvođenje sankcija, smatra Kočan: „Sudovi su ključne institucije koje jačaju vladavinu prava. Ako Dodik to ne bude poštovao i ako to bude aktivno rušio, Slovenija mora ponovo razmotriti mogućnost sankcija, kao što su zabrana ulaska i zamrzavanje imovine.“

Prema njegovim riječima, bilo bi smisleno da se Slovenija, prije donošenja odluke o eventualnim sankcijama, posavjetuje prvenstveno s Njemačkom i Austrijom, koje su prije nekoliko mjeseci već uvele sankcije protiv Dodika. „Ako Njemačka i Austrija namjeravaju zadržati te sankcije, Slovenija bi njihovim uvođenjem također mogla napraviti korak prema funkcionalnoj BiH,“ dodaje Kočan.

Portoroška vila s kojom je povezan Dodik / Foto: N1

Za Dodika bi eventualna zabrana ulaska i zamrzavanje imovine na teritoriji Slovenije mogla biti neugodna. Na Obali se, naime, nagomilao novac iz kruga Dodikove porodice. Na to ukazuje i nedavno otkriće da je luksuzna vila u Portorožu u vlasništvu Đorđa Đurića, koji je zet i povjerenik Dodikovog sina Igora Dodika,piše N1

Đorđe Đurić i Igor Dodik povezani su i poslovno, a obojica su na listi američkih sankcija. Kako je otkrio N1, Igor Dodik s porodicom u Portorož dolazi već godinama. Posljednji put avion s njim sletio je na portoroški aerodrom 19. juna ove godine i vratio se po njega šest dana kasnije. Milorad Dodik je, pak, u Portorož posljednji put s helikopterom doletio prije nešto više od godinu dana. Na Obali već neko vrijeme kruže i informacije da su se članovi porodice Dodik u prošlosti povremeno zadržavali i u luksuznom stambenom naselju u Luciji.

