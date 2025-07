Za neprijavljene ili zabranjene predmete na granici možete biti kažnjeni i do 13.300 eura! Šta je dopušteno, a šta ne?

Državljanin Bosne i Hercegovine, upravljajući teretnim vozilom bh. registracija, pokušao je bez prijave unijeti čak 200 litara domaće rakije u Hrvatsku i zbog toga je “popio” kaznu od 12.000 eura. Alkohol se nalazio u tovarnom prostoru vozila, a vozač ga nije prijavio pri ulasku u EU iako je riječ o robi koja podliježe trošarinskom oporezivanju.

Ovlašteni carinski službenici na graničnom prijelazu Slavonski Brod spriječili su pokušaj nezakonitog unosa veće količine alkoholnog pića u carinsko područje Europske unije. Zbog počinjenog prekršaja vozaču je izdan prekršajni nalog te mu je izrečena drakonska novčana kazna u iznosu od 12.000 eura, što je nešto manje od 24.000 KM.

Ovo je posljednji u nizu slučajeva plaćanja visokih kazni zbog prenošenja nedopuštene robe ili pak robe čiji je prijenos dopušten u strogo ograničenim količinama, piše Večernji.ba.

Stroga pravila

Unatoč upozorenjima za one koji putuju u Hrvatsku ili pak dalje u neku od zemalja Europske unije o tome kakva pravila vrijede, građani BiH često se oglušuju te plaćaju enormno visoke kazne. Za neprijavljene ili zabranjene predmete na granici možete biti kažnjeni iznosom od 265 do 6600 eura, ovisno o težini prekršaja. U ozbiljnijim slučajevima kazne mogu narasti do 13.300 eura. Dakle, bh. državljanin koji je prenosio rakiju kažnjen je gotovo maksimalnom kaznom.

Svake godine postavlja se pitanje što se smije, a što ne smije nositi preko granice, koliko kutija cigareta smije biti u autu, hoće li vam “zalijepiti” kaznu ako u prtljažniku pronađu dva komada sira, paštete, salame, je li dopušteno prenositi istu količinu piva i vina, što je sa žestokim alkoholnim pićima…

Primjerice, u Hrvatsku ne možete unijeti ni sendvič s mesnim nareskom ili jogurt jer se meso i mliječni proizvodi ne smiju unositi u tu zemlju u kojoj su, posebno tijekom ljetne sezone, pojačane i pooštrene kontrole na graničnim prijelazima. Pravilo za cigarete je rigorozno i bolje je strogo ga poštovati jer su zabilježeni slučajevi u kojima su građani BiH platili kaznu višu od 500 eura jer su na graničnom prijelazu imali šest kutija cigareta.

Preko hrvatske granice ne smiju se unositi meso ni mliječni proizvodi, ali je dopušteno najviše dva kilograma mlijeka u prahu za dojenčad, hrane za dojenčad i posebne hrane koja se koristi zbog medicinskih razloga, kao i najviše dva kilograma hrane za kućne ljubimce.

Dopušten je unos kruha, kolača, keksa, čokolade, dok se med, jaja i proizvodi od jaja, meso puževa i žablji kraci mogu unijeti u količini do dva kilograma po osobi.

Također, preko granice možete unijeti 4 litre vina i 16 litara piva te jednu litru jakog pića s više od 22 posto vol. alkohola (npr. votka ili džin) ili jednu litru etilnog alkohola s 80 posto vol. alkohola ili dvije litre “pojačanog” vina (npr. sherry ili porto) ili pjenušavo vino.

Ako preko granice Republike Hrvatske planirate nositi više od 10.000 eura u gotovini, morate ih prijaviti carinskim tijelima podnošenjem obrasca EU za prijavu gotovine.

Uvoz bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta iz trećih zemalja podliježe zabranama i ograničenjima uvoza u skladu s posebnim propisima EU-a o uvozu biljaka i biljnih proizvoda koji su doneseni kako bi zaštitili biljke u EU i održali ih zdravima.

Bez ograničenja

Sjeme i bilje za sadnju koje je na popisu zabranjenih vrsta i za koje nije obavljen obvezni fitosanitarni pregled obvezno se oduzimaju od putnika. Voće izuzeto od navedenih fitosanitarnih propisa i za njih nije potreban fitosanitarni certifikat: ananas, svjež ili suh; kokosov orah, svjež ili suh, neovisno je li oljušten ili oguljen ili ne; durian, banane, uključujući banane za kuhanje, svježe ili suhe; datulje, svježe ili suhe.

Nema ograničenja za kruh, kolače, kekse, vafle i oblatne, dvopek, tostirani kruh i slične prepečene proizvode s manje od 20 posto prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja koji su trajni na sobnoj temperaturi ili su tijekom proizvodnje bili podvrgnuti potpunom kuhanju ili postupku toplinske obrade jednoliko u cijelom proizvodu tako da je sav sirov proizvod denaturiran.

Nema ograničenja ni za čokolade i slastice (uključujući slatkiše) s manje od 50 posto prerađenih mliječnih proizvoda i proizvoda od jaja.

Unošenje gotovih lijekova za osobne potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana (uz uvjet da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača), i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije, odnosno prijepisa povijesti bolesti ili potvrde liječnika.

