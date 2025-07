Srbin objavio ŠOK SLIKU s plaže u Bečićima, Crnogorci zbog prizora traže HITNU REAKCIJU VLASTI

Kada su se na društvenoj mreži X pojavile fotografije s plaže u Bečićima, niko nije očekivao da će izazvati toliku polemiku. Dok jedni, uglavnom mještani i sezonski radnici, zbog prizora „gore“ od bijesa i ljutnje pa pozivaju vlast da hitno reaguje, drugi – pretežno turisti – uživaju u miru, slobodi i nepostojanju gužve. Ipak, čak i mještani priznaju da turista ove godine ima znatno manje nego ranije.

Nakon što je slična rasprava izbila povodom situacije u Sutomoru, gdje je tvrdnje o manjku turista naša reporterka Branka s lica mjesta demantirala, sada su Bečići pod povećalom. No, ovdje se komentari razmjenjuju još žustrije.



I turisti i mještani su fotografisali plažu i objavljivali snimke na društvenim mrežama. U opisima su navodili tačno vrijeme nastanka fotografije, a kako su i u 10 sati, 10:30, pa skoro i u podne, prizori bili jednako prazni – Crnogorcima se upalio alarm: posjetilaca gotovo da i nema!

Ležaljke gotovo prazne, tek pokoji suncobran na pijesku i nekolicina ljudi ispod njih ili u moru. Dok su turisti komentarisali prizor riječima poput: „Kako je divno i mirno“, domaće stanovništvo ogorčeno je pozivalo Ministarstvo turizma i Vladu Crne Gore da objasne zašto „unaprijeđeni turizam“ ne daje nikakve rezultate – naprotiv.

„Jesu li ovo stvarno stvarne fotografije, ne mogu da vjerujem!“, „Naši stručnjaci bi i drvenu kocku uspjeli pokvariti!“, „Pozivamo ministarku Kodrić da se oglasi“ – neki su od komentara lokalnog stanovništva.

„Crna Gora je mogla postati Azurna obala“

Turisti koji redovno dolaze u Bečiće imaju svoje viđenje i objašnjenje.

„S ovakvim cijenama smještaja, bolje i ne može biti. Sezona se svela na 15 dana – i to samo za bogate“, „Meni je žao. Letovala sam redovno u Crnoj Gori od 2009. do 2017. i mogu samo reći da je CG imala potencijal da postane nova Azurna obala. Ali – nekontrolisana gradnja, loša putna infrastruktura, slab kvalitet usluge i higijene – sve je to uticalo da dođe do ovoga“, „Crnogorsko primorje možda nije ljepše od hrvatskog, ali imalo je neku svoju dušu. Nažalost, pohlepa i bahatost uništili su sve što je vrijedilo“ – navodi se u komentarima.

Neki ističu da se prava „navala“ turista očekuje tek nakon 15. jula. Kako uskoro ulazimo u drugu polovinu mjeseca, ubrzo će se znati da li je samo početak sezone kasnio – ili je ovo nova realnost ljetovanja na crnogorskom primorju.

Facebook komentari