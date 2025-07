Ponoš: Užice jedan od slobodnih gradova u koji Vučić više ne sme da uđe

U Srbiji se stvari konačno pomeraju i promena je neminovna, izjavio je u intervjuu FoNetu predsednik stranke Srbija centar Zdravko Ponoš, koji ističe da je opozicija prirodan partner studentima, kao što su i studenti njoj.Kako je rekao u serijalu Kvaka 23, niko normalan ne može da se pozicionira na pola puta između ovakve vlasti i ovakve opozicije, kakva god da je opozicija, jer imamo odnarođenu vlast, koja poseže za terorističkim merama.

“Vreme je da se malo spuste očekivanja i vidi s kim promena može da se završi. Bilo bi blagotvorno da je ta interakcija sa studentima bila otvorenija i dinamičnija”, ocenio je Ponoš.

Prema njegovom objašnjenju, Kosjerić je pokazao da može da se napravi dobar rezultat, ako postoji volja za saradnjom i ako nema zakeranja.

Upitan o odnosima u opoziciji, Ponoš je odgovorio da je polovično nezadovoljan saradnjom unutar opozicije, a sa saradnjom opozicije sa svim ostalim akterima da i ne govori.

Okolonosti su takve da zaslužuju mnogo, mnogo odgovorniji pristup i negubljenje vremena, naglasio je on i ocenio da „bismo mogli mnogo operativnije da radimo i da sarađujemo i da se spremamo kao da će izbori biti sutra“.Pokazalo se da ništa bolje ne uspeva nego zajedništvo opozicije, kad nije odglumljeno. Imamo dovoljno razloga da budemo više zajedno, jer to građani nagrađuju”, istakao je Ponoš.

Upitan o odnosu opozicije prema vanrednim parlamentarnim izborima, on je uzvratio da je opozicija prethodno prerano i olako odustala od traženja prelazne vlade, kao i da je šteta što taj zahtev nisu podržali i studenti, ali im to ne zamera, jer oni imaju svoju dinamiku i razumevanje politike.

“Ako se nema strpljenja, nego odmah hoćemo izbore – u redu, ali i dalje ne vidim da su ti izbori dobijeni unapred sve dok Vučić broji glasove i dok on organizuje te izbore”, ukazao je Ponoš.

On skreće pažnju da je dosta rizično traženje prevremenih izbora, „a da se mi ne dogovorimo i ne organizujemo oko tih izbora“ i objašnjava da bi svi zainteresovani i kvalifikovani akteri trebalo da sednu za sto i dogovore kako da se ide na te izbore, kad god da se dese.

Za Ponoša bi bilo najbolje rešenje da se na te izbore ide sa jednom zajedničkom listom, ali ako ne postoji apetit za to, on misli da bi trebalo uraditi kvalitetna istraživanja koja bi pokazala “kako da se postrojimo i imamo kumulativno najbolji mogući rezultat”.

On, međutim, podseća da će vreme održavanja izbora birati Aleksandar Vučić, „a njemu sad u ovom momentu to ne treba, jer zna da nema najbolje karte u rukama, a i kukavica je“.

Prema Ponoševom predviđanju, Vučić neće raspisati prevremene izbore pre nego što podigne minimalnu cenu rada, dvocifreno poveća penzije, napravi još neku svoju opoziciju i pre nego što brendira SNS, jer sa tim brendom ne može na izbore.

Na pitanje o odnosu opozicije prema akcijama građanske neposlušnosti, on je podsetio da odavno zagovara sve što je nenasilno i što je takva vrsta izražavanja protesta koja nanosi štetu režimu.

Kako je ocenio, ako je građanska neposlušnost vezuje vlast da ne može da sprovodi svoje operacije, ako im usporava biznis krađe oko Expo, ako „njemu“ onemogućava da uđe u kancelariju, to je mnogo efektnije i daje bolji rezultat nego ako sprečava građane da se kreću po gradu.

“Ova varijanta koja dovodi u situaciju uniformisanu policiju i to žandarmeriju ili policijsku brigadu da regulišu saobraćaj kada žene sa bebama u kolicima smeju da pređu preko pešačkog prelaza, to dovodi stvari do apsurda”, ukazao je Ponoš.

Prema njegovom viđenju, izvrgavanje ovakve vlasti podsmehu je nešto što je dobro, što je plodotvorno, što motiviše i posmatrače, a “ove dovodi do ludila”.

Oni na to nemaju odgovor, to ne može nijednom palicom da se reši, to ne može da se reši policijskim brigadama ili žandarmerijskim odreda, to silom ne može da se reši, istakao je Ponoš.

To je meka moć ovog naroda. On nema odgovor na meku moć ovog naroda, obrazložio je Ponoš i poručio da to nikakva tvrda moć ne može da slomi.

Posledica toga je i ono što imamo u Užicu, koje je sad jedan samo od gradova u Srbiji u koji predsednik Srbije više ne sme da uđe, napomenuo je on i istakao da je to slika Srbije danas, a da su ti gradovi slobodni gradovi.

Vojska neće na narod. Vlast zna da na to ne može da računa, a mislim da se muči i sa policijom, izuzev nekoliko jedinica koja se ponašaju brutalno, ocenio je Ponoš.

Znamo iz beogradskog odreda žandarmerije koja je četa posebno brutalna i ko joj je komandir, rekao je on i ocenio da su to stvari koje ne mogu da se sakriju i da će za neke od njih biti mesta u ćeliji pored Radeta Markovića.

Ponoš nije očekivao da će Vučiću popustiti kočnice odlukom da primeni silu i konstatuje da mu je podrška spolja, koja je do sada bila nesporna, u ovom momentu veoma ugrožena.

Niko više iza njega ne može da stane na način na koji su dosad stajali. Stabilokratija ima neku cenu, ta cena je plaćena i to je završeno, uveren je Ponoš.

Upitan da li pod tim podrazumeva promenu odnosa Evropske unije prema vlastima u Beogradu, Ponoš je odgovorio da Danska, kao predsedavajuća EU, ne namerava ovog meseca da stavi na sto otvaranje Klastera 3 u pregovorima sa Srbijom.

“Znači, Vučić je tu ponovo poljubio stativu, možda zato i pokušava neke stvari ovde da radi da bi odvukao pažnju domaće javnosti od toga da je doživeo fijasko”, protumačio je Ponoš.

Njegovo je, inače, mišljenje da iz EU teško da bismo mogli da dobijemo nekog boljeg od Marte Kos da se bavi nama i smatra da joj ne treba tražiti dlaku u jajetu.

“Rekla je neke stvari koje niko pre nje nije rekao, sela je i razgovarala i sa opozicijom. Treba da pozdravimo i ohrabrimo takve gestove, a ne da ih napadamo dok ne vidimo ništa bolje od toga”, predočio je Ponoš,piše N1

Upitan da li Srbiji predstoji popuštanje tenzija preko ventila u pretis loncu, ili ce lonac popucati po šavovima, on je uzvratio da nijedno od toga nije isključeno.

Kako je ukazao, odgovornost je, naravno, na vlasti. Sve ovo što oni rade iz dana u dan, i retorički i operativno, i hapšenja, i prebijanja i ucenjivanja pokazuje da oni toga nisu svesni.

“Kad taj lonac pukne, svi će snositi posledice. Oni sigurno neće biti vlast, a pitanje je da li će to biti jedino što će da ih snađe”, zaključio je Ponoš.

