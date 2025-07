Vučić priznao da je opterećen Sarajevom: ‘Cijelu noć sam pratio sve njihove kanale. Uvijek to radim…’

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iskoristio je sinoć priliku za još jedno maratonsko televizijsko gostovanje i eksponiranje samog sebe. Naravno, sve se dešavalo na mediju pod njegovom potpunom kontrolom – TV Informer.

Počelo je sa obilježavanjem 30. godišnjice genocida u Srebrenici, gdje je, naravno, izbjegao i pomisao o spominjanju riječi genocid.

– Želim još jednom da izrazim saučešće porodicama stradalih Bošnjaka u užasnom zločinu. Nadam se da se to nikada više neće ponoviti. Kao što čujete, nemam problem da to kažem na srpskom jeziku. Svi drugi mnogo više poštuju svoje žrtve od nas Srba. To je bio jedan od razloga što sam prije 11 godina sa Dodikom donio odluku da zajedno obilježavamo sve događaje iz naše historije. Danas, kada pitate srednjoškolca šta se dogodilo u Jasenovcu, više od 60% njih ne zna. Ja sam beskrajno zahvalan tim ljudima koji hoće da govore o stradanju Srba. Rijetki su ti ljudi – naveo je Vučić, koji prije toga na platformi X objavio poruku o Srebrenici – na engleskom jeziku.

Naveo je i da ga brine “to što mnogi u regionu koriste svaku priliku za politički napad na Srbiju, ne bi li izdejstvovali da ona bude poslušna i slaba”.

– Kad imate iz Prištine, Sarajeva, Zagreba, isti glas, uvijek protiv Srbije. Zvanična Podgorica je jednaka kao i Zagreb i Sarajevo. Nemam problem s tim, to je njihova politika. Moramo da znamo da stvari tako stoje. To je uvijek inicirano na volju velikih sila. Dakle, sila Boga ne moli, a oni silom uspostavljaju istinu. Niko neće da čuje za našu istinu. Cijelu noć sam pratio sve sarajevske kanale. Uvijek to radim. Toliko ostrašćene mržnje, ni 30 godina kasnije, nisam očekivao – rekao je Vučić.

