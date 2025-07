Otac ‘Ruskog svijeta’ poručio Vučiću: ‘Gotov si, vrijeme je da nestaneš!’

Ruski ultrakonzervativac i za mnoge otac “Ruskog svijeta” Aleksandar Dugin poručio je srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću da je “gotov”.

Dugin, bliski saradnik ruskog predsjednika Vladimira Putina, komentarišući studentske i građanske proteste u Srbiji, u svom autorskom programu na Radiju Sputnjik, rekao je da je Vučićev legitimitet nestao, prenosi N1.

– Svi Srbi žele da Vučić ode. Danas, on ima državni aparat iza sebe i nikakvu podršku stanovništva. Jedino što ljudi koji se plaše još jedne obojene revolucije ne učestvuju u protestima, ne izlaze na trg, ne viču. Ali Vučić je gotov, njegov legitimitet je nestao – rekao je ruski nacionalista, prenosi Danas.

On smatra da demonstranti na ulicama izražavaju mišljenje cijelog srbijanskog društva, koje je malo vjerovatno da će napraviti kompromis sa aktuelnim vlastima.

– Mislim da su ovi protesti usmjereni na to da Vučić jednostavno negdje nestane. To jest, nikakvi kompromisi, nikakvi dogovori, nikakva implementacija bilo kakvih konkretnijih pragmatičnih ciljeva neće riješiti situaciju ovdje. Vučić mora da ode. To je mišljenje srbijanskog društva – sumirao je Dugin, koga inače pojedini mediji opisuju kao Putinvog dvorskog filozofa.

