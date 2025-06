Putujete na more u Hrvatsku? Evo šta ne smijete nositi, pušači i gurmani, oprez!

Unos hrane životinjskog porijekla

Evropska unija propisuje stroge mjere za unos hrane životinjskog porijekla iz trećih zemalja, s ciljem zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja. U Hrvatsku nije dozvoljeno unositi meso, mesne prerađevine, mlijeko i mliječne proizvode poput sira, vrhnja i maslaca.

Međutim, dozvoljen je unos do dva kilograma hrane za dojenčad ili posebne medicinske hrane, kao i iste količine hrane za kućne ljubimce iz zdravstvenih razloga. Dozvoljeno je ponijeti do 20 kilograma svježe ili termički obrađene ribe, rakova, školjki i sličnih morskih plodova, kao i do dva kilograma meda i jaja.

Unos biljaka i biljnih proizvoda

Određeni plodovi poput banana, ananasa, kokosa i datula mogu se slobodno unijeti bez dodatne dokumentacije. Za drugo voće i povrće, uključujući krompir, mrkvu, jabuke, agrume i slično, potreban je fitosanitarni certifikat izdat od nadležnog tijela zemlje iz koje dolazite.

Duhan i alkohol

Ako putujete kopnom, možete unijeti do 40 cigareta ili alternativno manju količinu cigarilosa, cigara ili duvana. Putnici koji dolaze avionom imaju pravo na veće količine – do 200 cigareta ili 250 grama duvana. Za alkohol vrijede ograničenja: do jedan litar jakog alkohola (preko 22% vol.), dva litra slabijeg alkoholnog pića, četiri litre vina ili 16 litara piva.

Gotovina

Imate li kod sebe 10.000 eura ili više u gotovini, dužni ste to prijaviti carinskoj službi na ulasku u Hrvatsku i generalno na ulasku u EU.

Kućni ljubimci

Dopušteno je unijeti do pet kućnih ljubimaca po osobi, uz obaveznu prijavu na granici. Psi, mačke i hrčci moraju imati ugrađen mikročip i urednu vakcinaciju. Potrebno je priložiti i veterinarski certifikat ili pasoš ljubimca, kao i pisanu izjavu da ljubimac nije namijenjen prodaji ili poklonu.

Za druge ljubimce poput ptica, zečeva ili gmazova, takođe je potreban veterinarski certifikat, prenosi Radiosarajevo.

