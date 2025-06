Rasplet jezivog zločina u Zagrebu! Otkriveni novi detalji iz istrage! Policija saznala da je bivši muž Andree…

Nepune dvije nedjelje stezao se obruč u istrazi stravičnog ubistva Andree K. (29) i Marijana C. (38). I nakon što su nekoliko dana nakon ubistva uhapšeni ubica Matija M. (29) i pomagač Fran R. (31), rano ujutru u utorak policija je došla u Sesvetski Kraljevec i uhapsila Andreja B. (36), bivšeg supruga ubijene. Sumnja se da je upravo on naručio njihova ubistva.

Prema nezvaničnim saznanjima 24sata.hr, motiv je starateljstvo nad djetetom. Bivši muž je uvjeravao Matiju M. i Frana R. da mu Andrea ne dozvoljava da viđa dijete i da ubijeni Marijan C. na neki način zlostavlja dijete. Međutim, to nije odgovaralo istini.

Ipak, čini se da je dvojac uspio da ubijedi. Kako sumnjaju istražitelji, Matija M., pripadnik Hrvatske vojske raspoređen u Počasno-zaštitnu četu koja obezbjeđuje Kabinet predsednika Hrvatske Zorana Milanovića, ispalio je dva metka u Marijana, a u Andreu najmanje 14. Fran R. ga je za to vrijeme čekao u Ulici Šelendići, sedam minuta udaljenoj od ulice Črna voda, gdje je nesrećni par živio i skončao. Tamo je Fran preuzeo motocikl “Kawasaki Ninja” kojim se Matija odvezao na mjesto ubistva i vratio ga pred Matijinu zgradu, a Matija je preuzeo svoj automobil “Hondu” i odvezao se na posao u Kabinet predsednika, sa odećom u kojoj je izvršio ubistvo na zadnjem sedištu.

Matija M. je više od sat vremena čekao Andreu i Marijana u garaži. Izašli su iz stana u 18.15 jer su u 19 sati trebali da preuzmu Andreino dete od Andreja B. I to je samo prva od nekoliko stvari zbog kojih je bivši muž bio sumnjiv. Tu je i njegov alibi: kada je Matija M. ispraznio šaržer pištolja u Andreu i Marijana, on je igrao plejstejšn i snimao se dok to radi — potez za koji njegovi poznanici kažu da nije uobičajen za njega, naročito ako treba da preda dijete.

Oko 22 sata nazvao je Andreine roditelje i pitao gdje je ona jer nije došla po dijete i ne javlja mu se. Oni su rekli da ne znaju, te da se ni njima ne javlja, a trebalo je da im dovede dete na čuvanje. Na to im je rekao da mu je prijateljica iz Markuševca rekla da se dogodilo ubistvo kod Andree i da ide da vidi da li je to ona. Roditelji su zbog toga pohitali u ulicu Črna voda i zatekli uviđaj, svoju mrtvu kćerku i njenog novog partnera.

Bivši muž Andree K., prema društvenim mrežama, poznaje uhapšene najmanje od 2024. godine. Sa njima je dijelio i strast prema automobilima i motociklima. Objavio je i snimak na kojem se njih trojica voze motociklima, a posljednja javna interakcija bila je prije šest nedjelja. Pojavila se informacija i da su nedugo pre ubistva zajedno večerali.

Policija je dugo sumnjala na bivšeg muža, ali nije imala čvrste dokaze. Sve dok u ponedjeljak popodne navodni pomagač Fran R. nije zatražio razgovor s istražiteljima i, prema saznanjima, označio Andreja kao naručioca. Policiji će svakako koristiti i vještačenje njihovih telefona, iz kojih će, čak i ako su sve obrisali, moći da izvuku komunikaciju. Ljudi bliski Andrei kažu da ju je Andrej B. tokom veze i braka izolovao od svih. Živjeli su s njenim roditeljima, on nije radio, a Andrea je radila u kazinu.

Članovi porodice istražiteljima su rekli da je pokojnoj Andrei bivši muž pravio probleme i da je i njima prijetio jednom prilikom. Zabilježen je incident iz 2020, ali je oslobođen optužbi. Tužilaštvo se na to žalilo. Prema njihovim riječima, dijete je tokom radnih dana bilo s Andreom, a s Andrejom vikendom, osim kada bi vikendom imao obaveze, pa bi dijete bilo kod njega od četvrtka do petka. Tako je bilo i u nedjelji kada su Andrea i Marijan ubijeni. Dijete je, prema tvrdnjama Andrei bliskih osoba, izuzetno bilo kod njega s četvrtka na petak. Neverovatno je i da je došao na sahranu i stajao sa svojom porodicom sa strane. Andreina sestra ga je kroz suze oterala. U sporu oko starateljstva nad djetetom Andrej B. je izjavio da ima prihode od 400 evra mjesečno, pa je plaćao alimentaciju od 100 evra. Ipak, na društvenim mrežama je preprodavao “nabudžene” automobile i motocikle, te kupovao dijelove.

“‘Hondu Prelude’ Andrej je prodao Andrei početkom veze kako bi imao novca za ‘Nissan 350Z’ jer je tako zadržavao ‘Hondu’, koja mu je bila ponos i dika kojom se hvalio; a kod razvoda ju je Andrea prodala nekom momku u Istru, upravo zato što je uokolo tvrdio da nema novca. Nedavno ju je ponovo nabavio i objavio na društvenim mrežama da su ponovo zajedno, nakon čega je počeo da objavljuje snimke kako je sređuje. On je, prema navodima sa društvenih mreža i Fejsbuk grupa, kao nezaposlen vlasnik i retkog motocikla ‘BMW S1000 RR carbon edition’, koji trenutno prodaje za 27.000 €, kao i rijetkog ‘Dodge Challengera 5.7 V8’, koji je pre hapšenja oglasio i prodao za 60.000 €” rekla je za 24sata.hr njemu bliska osoba.

Kako su izveli dvostruko ubistvo i prikrivali tragove?

Dok Matija M. i dalje ćuti, Fran R. je procenio da mu je bolje da sarađuje, jer je za to što su učinili zaprijećena kazna od 50 godina zatvora. Frana su uhapsili u iznajmljenom stanu na Trešnjevci. Tamo su policajci pronašli i veću količinu municije za pištolj i pušku, kao i mobilni telefon koji je koristio i nosio sa sobom u vrijeme ubistva, dok je čekao Matiju u Ulici Šelendići i pola sata mirno razgovarao sa stanarom te ulice, kao da ne zna da se dva kilometra dalje dešava brutalna egzekucija mladog para. U njegovoj kući u Samoboru pronađene su i dvije dozvole za držanje i nošenje oružja, puščana i pištoljska municija, crna kaciga i crvena jakna koju je nosio u vrijeme ubistva, a sam je predao i narandžastu traku kojom su oblijepili Matijin motocikl, kao i cev pištolja.

Podsjetimo, Matija M. i Fran R. su tog krvavog 13. juna u 17 sati stigli u Ulicu Šelendići u podsljemenskoj zoni. Matija je stigao motociklom “Kawasaki Ninja ZX-12R”, sa specifičnim zlatnim detaljima, a Fran u Matijinim kolima “Honda Accord”, koja ima personalizovane tablice. Njihov plan je počeo upravo iz ove ulice, pomalo zabačene i okružene šumom, zbog čega su mislili da ih niko neće vidjeti.

Narandžastom trakom oblepljuju delove motocikla koji su inače zlatni. Oblepljuju i sedište, a zalepili su i dve trake u obliku slova “X” na prednji dio motocikla kako bi prikrili o kojoj marki se radi. Međutim, u tome ih, prema nezvaničnim saznanjima, zatiče jedan od stanara ulice. Prišao im je i pitao šta je bilo, a Matija mu je navodno dobacio da su imali kvar i da će otići po deo koji im treba. Ali, kako će se kasnije saznati, to je bila samo varka.

Dok Fran ostaje da razgovara sa komšijom narednih pola sata, Matija, obučen sav u crno sa belim patikama, zapravo se uputio u ulicu Črna voda u Markuševcu. Tačnije – do zgrade u kojoj su živjeli Andrea i Marijan. Do tamo mu treba oko sedam minuta. Tamo je Matija stigao malo posle 17 sati, i to motociklom koji su pre toga pokušali da zakamufliraju. Sa sobom je imao napunjeno oružje.

Prema rekonstrukciji kriminalističke istrage, motocikl je parkirao ispred zgrade, što su primijetili i svjedoci, te potom kroz prolaz za pešake ušao u podzemnu garažu vile sa stanovima. Prema svemu sudeći, dobro je znao kuda se kreću njegove žrtve. Kako od osoba bliskih njima saznaje 24sata.hr, od stana do garaže Andrea i Marijan su imali samo desetak stepenika. Čekao je da se spuste iz stana.

Marijan je sjeo na mesto vozača, a Andrea na suvozačko. Matija prilazi automobilu u 18.15 sati i počinje da puca u staklo sa strane vozača. Ispalio je 16 metaka, uglavnom u Andreu. Nakon toga izlazi iz garaže, oružje skriva u motocikl, seda i beži nazad prema Ulici Šelendići, gdje ga je, prema sumnjama policije, čekao pomagač Fran R. Dvojac se ponovo sastaje oko 18 sati i 27 minuta. Kako saznaje ovaj portal, Matija M. tamo skida svu odjeću sa sebe, stavlja je u vreću i ubacuje je na zadnje sjedište svog automobila “Honda”, koji je, kako smo ranije naveli, tamo dovezao Fran. Za to vreme Fran R. skida narandžastu traku sa motocikla kako ga ne bi prepoznali na kamerama. Matija seda u “Hondu”, a Fran na motocikl, i udaljavaju se iz podsljemenske zone. Videla su ih još dvojica svedoka.

Od mesta gde su se našli do Kabineta predsednika Hrvatske na Pantovčaku, gde je Matija radio kao pripadnik Počasno-zaštitne čete, treba oko 20 minuta normalne vožnje. On je malo pre 19 sati stigao na svoje radno mesto. Vreća s odećom je sve vrijeme bila na zadnjem sjedištu auta. Od egzekucije do posla, koji mu je trebao biti alibi, trebalo mu je oko 45 minuta.

Dok se on ponaša kao da je sasvim običan, normalan dan, Fran R. juri motociklom u Sesvete, do zgrade u kojoj živi Matija M. Do tamo mu je trebalo oko pola sata, što znači da je motocikl, inače prljav od blata, parkirao ispred zgrade oko 19 sati i 5 minuta. Skinuo je jaknu i kacigu, što su zabeležile i kamere, otišao do svog automobila, plavog BMW-a, i otišao kući.

Tajming je bio savršen za Matijin alibi, koji je u to vrijeme već bio na poslu na Pantovčaku.

Ali obojica su imali mobilne telefone, snimilo ih je mnogo nadzornih kamera, pa su uhapšeni 17. juna. Od tada policija slaže mozaik i traga za naručiocem, odnosno steže obruč oko Andreja B.

