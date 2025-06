Vučić: Stvaramo digitalnu vojsku, po izraelskom modelu

Vidjećete mnoge stvari koji ljudi ne znaju ni da imamo. Najavljujem ogromne promjene u Vojsci Srbije”, izjavio je Vučić i najavio za septembar veliku vojnu paradu.

Idemo na stvaranje digitalne armije, po izraelskom modelu, naveo je.

– Danas na bojnom polju komandiri gube na analizi vojnog stanja. Vidjećete šta smo još kupili. Ne smijem još ljudima da saopštim, jer još nešto donosimo u zemlju. Snimali su nas i dronovi i NATO sateliti. Nismo uključivali sprave koje smo dobili da ne bi znali šta imamo. Ne više od pet ljudi zna šta smo stvarno uspjeli da dopremimo u našu zemlju – izjavio je Vučić.

Svega 20 posto se gubi na analizu kada se napravi digitalna armija, umjesto 80 posto kao sada, objasnio je.

O sukobu na Bliskom istoku: Mislim da će Amerikanci napasti

– Nadam se da da se Amerika neće uključiti u sukob na Bliskom istoku, ali mislim da hoće. Suviše je snaga angažovano. Treći nosač aviona sa svim američkim snagama, što može da bude i znak, naravno, dodatne prijetnje i pritiska na Iran – rekao je Vučić za TV Prva,pišu Vijesti

Kaže da je dobro da postoji još neka nada da se može sve završiti razgovorom.

Upozorava da to može uticati na cijenu nafte.

– Cijene su dramatično skočile, to utiče na inflaciju i gas skače ogromnom brzinom, a to utiče na proizvodnju mnogih proizvoda. Naši ljudi vole da imaju navijački pristup, a nije pitanje ko navija za Iran ili Izrael. Vidjeli smo fascinantne udare i nevjerovatne udare izraelskih snaga, nevjerovatnu preciznost. Oni imaju tri službe: Mosad, Šabah koji radi u Gazi i Aman, vojna služba. Mosad je uradio nevjerovatan posao. Obavili su posao za koji morate da skinete kapu. Takva služba u svijetu ne postoji. To su ljudi koji su se infiltrirali prije 15 godina, sve vrijeme radili za Mosad i čekali trenutak da sprovedu taj zadatak – rekao je on.

Iranci su hrabar narod, naveo je.

– Sve može da dovede do većih sukoba. Nama su prijatelji i jedni i drugi – rekao je Vučić.

Istakao je da očekuje još iznenađenja od strane Mosada.

