Planirate Budvu ovog ljeta? Evo koliko košta odmor na crnogorskom primorju

Sa svojim zlatnim plažama koje se pružaju kilometrima, bistrom tirkiznom vodom i starim gradskim zidinama koje odišu historijom, Budva osvaja već na prvi pogled. Ipak, osim prirodnih ljepota i bogatog kulturnog nasljeđa, turiste najčešće zanima jedno – gdje odsjesti i po kojoj cijeni?

U srcu sezone, koja svoj vrhunac dostiže u julu i augustu, izbor smještaja je raznolik. Od luksuznih hotela s pet zvjezdica, do jednostavnih i udobnih soba ili apartmana kod lokalnog stanovništva – svako može pronaći nešto po svojoj mjeri.

Cijene smještaja rastu kako temperature rastu, pa tako noćenje s doručkom u hotelima srednje kategorije obično košta između 30 i 140 eura po osobi. Oni koji biraju prestižnije hotele s pogledom na more i dodatnim sadržajima poput bazena, wellnessa i vrhunske usluge, često su spremni izdvojiti i preko 250 eura po noći.

Za putnike kojima su važniji autentičnost i toplina domaće atmosfere, privatni apartmani i sobe, posebno u starom jezgru Budve ili u tišim kvartovima, predstavljaju idealan izbor.

Tokom ljetnih mjeseci, cijene soba po osobi najčešće se kreću između 12 i 25 eura, dok se manji apartmani za dvoje do četvero gostiju iznajmljuju za 50 do 80 eura po danu. Veći apartmani, idealni za porodice ili veće društvo, mogu dostići cijenu i do 300 eura po noćenju, no kada se trošak podijeli, to ostaje veoma isplativa opcija.

Za one koji žele izbjeći gužve i uštedjeti, septembar je pravo vrijeme za posjetu. Ljetna vreva tada jenjava, ali sunce još uvijek sja dovoljno da uživate u moru. Cijene smještaja znatno su niže, hoteli spuštaju tarife, a vlasnici privatnog smještaja često nude i dodatne pogodnosti za duži boravak. Apartmani se tada mogu naći već od 25 eura dnevno.

Budva u sezoni živi punim plućima, dinamična je, vesela i ispunjena životom. No uprkos tome, i dalje uspijeva sačuvati šarm mediteranskog gradića, opuštenog i gostoljubivog, prenosi Radiosarajevo.

