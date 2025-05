Cijene u Hrvatskoj već divljaju: Kugla sladoleda 3,5 eura, pizze do 15 eura

Iznenadili su nas gosti tokom vikenda. Evo, oko 2000 gostiju u kampu, i kampera i mobilnih kućica. Otvorili smo, ali ne znamo da li ćemo nastaviti od ponedjeljka. Nema ljudi koji bi radili, rekla je konobarica u jednom od kafića u Biogradu na moru.

– Cijene su do sada ostale prošlogodišnje, a sigurno će porasti u sezoni, barem za pola eura do jedan euro. Pa, pošto su u prodavnici, još uvijek vrijedi pojesti nešto napolju – rekla je druga konobarica u restoranu koji je ranije otvorio svoja vrata.

Neki od ugostiteljskih objekata se obnavljaju, rade punom parom. Postavljaju se novi krovovi, enterijeri se uređuju kako bi bili spremni da dočekaju goste. A cijene su, kako kažu hrvatski mediji – „podnošljive“,pišu Vijesti

Cijena kugle sladoleda kreće se od 2 do 3,5 eura. Uštipci su 5 eura, lepinja u ulju je 4 eura.

Pice su klasične – od 11 do 15 eura, u zavisnosti od vrste. Kokteli se kreću od 6 do 10 eura, ali variraju od kafića do kafića, piše Večernji list.

– Na samoj rivi platila sam manje za kafu s mlijekom nego u komšiluku u kafiću u Zagrebu – 1,80 eura, što me je prijatno iznenadilo. U kafiću udaljenom 200 metara cijena je 2,20. Koka kola je oko 3,50 eura, limundada 3 eura – rekla je žena iz Zagreba.

Prodavnice i tržni centri uglavnom imaju iste cijene kao u kontinentalnom dijelu zemlje. Cijene su nešto više u malim privatnim prodavnicama, što je obično praksa. Ono što je iznenađujuće jeste da neki kafići, kiosci, pa čak i mesare, nemaju plaćanje karticama.

