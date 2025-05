Bivša ambasadorica: Srbiji nije mjesto u Moskvi, Vučić dobio opomenu

U Moskvi je vojnom paradom obilježena 80-godišnjica pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. U paradi je učestvovalo 11,5 hiljada vojnika i pripadnika službi. Učestvovale su i počasne jedinice 13 zemalja među kojima su Kina, Mongolija, Vijetnam, Laos i nekih zemalja bivšeg SSSR-a. Crvenim trgom promarširala je i ove godine grupa vojnika učesnika agresije Rusije na Ukrajnu. Prvi put na paradi su pokazani dronovi koji se koriste u ratu protiv Ukrajine. Upravo zbog invazije na susjednu zemlju i okupiranja njene teritorije, vojnu paradu u Moskvi bojkotovale su skoro sve saveznice SSSR-a iz Drugog svjetskog rata. Ruski predsjednik Vladimir Putin i ove godine je povezao svoju invaziju na Ukrajinu sa borobom SSSR-a prije 80 godina.Nekadašnja ambasadorica Srbije u Moskvi Jelica Kurjak kaže za N1 da smo danas vidjeli uobičajenu paradu, čija pompeznost je gotovo uvijek identična.

Navodeći da nisu bili predstavnici većine zemalja pobjedničke koalicije iz Evrope i SAD-a, podsjetila je da su bili uglavnom predsjednici iz bivših azijskih članica Sovjetskog Saveza, iz Latinske Amerike i Afrike, i tri predstavnika vlasti iz Evrope – predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Slovačke Robert Fico i predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko. A kao najznačajniji gost, prisustvovao je predsjednik Kine Xi Jinping.

Među zvanicama se našla i predsjedavajuća Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, kao i dvojica bjegunaca pred domaćim pravosuđem – predsjednik bh. entiteta Republika Srpska Milorad Dodik i predsjednik entitetske skupštine Nenad Stevandić.

Na pitanje da li je Vučić otišao u Moskvu iz ličnog ili državnog interesa, ona smatra da je on identifikovao lične sa interesima države.

“To je tako u većini ovih zemalja koje su tu prisutne, to je tako u Srbiji već nekoliko decenija. I to je jedna velika nesreća”, ocjenjuje.

Koliko je Srbija bitna Rusiji?

A koliko je Srbija bitna Rusiji, ocjenjuje da je to više mitologija nego stvarnost.

“Srbija je ubijeđena, srpsko stanovništvo je ubijeđeno, ne mogu reći većinski, ali recimo neka je to čak i polovina, da je Rusija vječiti prijatelj, da je Rusija pomagač, da Rusija nama stoji iza leđa. Osnova za to ima mnogo. Rusija jeste uvijek podržavala režime koji su bili slični njoj. Rusija je uvijek podržavala vlastodršce u Srbiji koji su govorili istim rječnikom, istom terminologijom. Prema tome, ona podržava i ovaj režim i te kako”, ocjenjuje ona.

Dodaje i da je veliko pitanje koliko sada Rusija ima povjerenja u srbijansko rukovodstvo, prisjećajući se da joj je svojevremeno jedan visokopostavljeni ruski političar rekao da u Srbiji, kada se grlimo, preko ramena namigujemo Njemačkoj ili nekom drugom, zavisi od konteksta i vremena u kojem se dešava.

“Ali ono što Rusiji u ovom momentu treba, a to je upravo stav koji je Srbija zauzela apropo ruskog upada u Ukrajinu. Dakle, Srbija se nije priklonila uvođenju sankcija protiv Rusije. Srbija je glasala za neke rezolucije u okviru Ujedinjenih nacija, ali sami znate da rezolucije nisu obavezujuće i nisu opasne po odnose”, navodi.

Također, “Rusija zna da će u Srbiji ovakvoj, sa ovakvim režimom, s ovakvom političkom strukturom, imati uvijek podršku koja je njoj dovoljna da bude prisutna u ovom regionu, naravno, i da bude prisutna u samoj Srbiji”,piše N1

Da li je mjesto Srbiji na paradi u Moskvi?

“Mi smo evropska zemlja. Ovo su azijske, latinoameričke. Ne vidim ni oni šta rade tamo, jer nikakve veze oni nisu imali sa borbom protiv Hitlera i fašizma u Evropi… Ali Srbiji je mjesto ovdje u Evropi i mogao je biti poslat neki predstavnik vojske odavde, možda i ministar odbrane, mogao je biti bilo ko poslat, a predsjednik nije morao, mogao je čak i sam ovdje napraviti nešto da se obilježi, jer mi jesmo ipak izgubili mnogo ljudi i mi imamo i dalje problem borbe protiv fašizma i u našoj zemlji”, poručila je.

Facebook komentari