Vladika Grigorije: Ko udari na studente, udara na Hrista

Poručio je „svima koji to treba da čuju“ da ko udari na studente, „ne udara samo na ono najbolje u našem narodu, nego udara na samog Hrista, koji se uvijek poistovjećivao sa onima koje zovemo malima, prema kojima je učinjena nepravda i zlo, a vama kažem, dobrodošli nade naše i bolje našli nas kojima vraćate život i ljudskost, neprestano nas opominjući šta znači časnost, plemenitost i dostojanstvo“.Danas su s vama i kroz vas ljepota, dobrota i pamet zakoračile preko našeg praga. Vaš dolazak je ovaj grad i ovaj dom učinio mjestom sabornosti, požrtvovanosti, plemenitosti i istrajnosti. Stojeći ovdje pred vama, ispovjedam da osjećam kao rijetko kad u životu tremu, jer je vaš podvig i borba obavezujući i podstiču svakog od nas da iz svog bića izvuče ono najbolje, ono što smo već odavno zaboravili ili potisnuli, a to je prije svega da budemo bolji i plemenitiji ljudi“, rekao je vladika Grigorije.Studentima je kazao da su poput ogledala, „jer kud god prođete u vama se naš narod, vaš narod ogleda i u tom ogledalu vidi ono što je odavno morao ali nije mogao učiniti za sebe i za nas“.

„Vidimo u tom odrazu svoje slabosti, kompromise, svoja posrtanja i padove. Ipak, u tom ogledalu, na sreću, naziramo još nešto veoma važno: budućnost koja je već tu u vama, u vašim djelima, u vašim lijepim i produhovljenim licima, u vašoj spremnosti da se žrtvujete za opšte dobro i pravdu, da se žrtvujete za sve nas. Vi ste savremeni vitezovi i junaci našeg doba, koji nas podsjećaju da vrlina još uvijek postoji i da dobrota nije zauvijek utihnula“, kazao je vladika Grigorije.

Studente je zamolio da nikad ne zaborave da su im njihova vrata uvijek otvorena.

„Vi ste naša djeca i mi ćemo uvijek kad to zatreba braniti vas i vaše ideale i ciljeve. Da to svima koji treba to da čuju kažem: ko udari na vas, ne udara samo na ono najbolje u našem narodu, nego udara na samog Hrista, koji se uvijek poistovećivao sa onima koje zovemo malima, prema kojima je učinjena nepravda i zlo, a vama kažem, dobrodošli nade naše i bolje našli nas kojima vraćate život i ljudskost, neprestano nas opominjući šta znači časnost, plemenitost i dostojanstvo. Tu istu plemenitost i ljudskost koje pokazujete sve vrijeme tokom vaše borbe uspeli ste da probudite u svom narodu, koji vas s radošču i nesebičnom gostoljubivošću dočekuje na vašem putu“, ukazao je.

Podsjetio je i da SPC i njeni vjernici danas proslavljaju Lazarevu subotu.

„Dan kada se Hristos, između ostalog, zaplakao na Lazarevom grobu, saosjećajući sa patnjama Lazareve porodice, prijatelja. Pokazao nam je time sin Božiji da suze nisu slabost, već znak ljudskosti i naše sposobnosti da osjetimo tuđu patnju. U grudima našeg naroda su se kao posljedica sveopšteg duhoklonuća i letargije suze odavno skamenile. Vi ste ih u nama uspjeli ponovo pokrenuti, probuditi naša srca, pokrenuti u nama smjelost i plemenitost, i beskrajno vam hvala na tome“, naveo je vladika Grigorije.

Zahvalio je studentima što su učinili da ponovo osjećamo ponos što pripadamo ovom narodu.

„Ostanite autentični i vjerni sebi, i nikada i ni za šta, ni za kakva prolazna blaga ovoga sveta, to nemojte mijenjati. Naš blagoslov i molitva biće s vama ma gdje se nalazili. Neka vas dobri gospod zaštiti, ljudi dobre volje neka vas brane, a tuđa zloba i zavist i mržnja da vas nikad ne okrznu. Amin“, poručio je vladika Grigorije u obraćanju studentima,pišu Vijesti

Studenti su mu zahvalili, a nakon toga im je priređena večera i obezbjeđeni fizioterapeuti, prije nego što su otišli na spavanje.

