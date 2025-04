Brnabić: Nova srbijanska vlada bi trebala biti izabrana do 18. aprila

“Nadam se da će sjednica moći početi već u ponedjeljak jer moramo to završiti do 18. travnja u ponoć, ali nije u redu da radimo ni na Veliki petak. Dakle, imena ministara i ekspoze znat ćemo tada, ali to prije svega ovisi od mandatara”, kazala je Brnabić.

Brnabić je pozvala predstavnike srbijanske oporbe na skupštinsko zasjedanje u ponedjeljak te dodala kako je uredu ne slagati se oko pojedinih pitanja ali za to postoje riječi, dijalog i institucije.

“Pozivam i predstavnike oporbe u parlamentu na razgovor, da profesoru doktoru Macutu damo šansu. To je najmanje što je on zaslužio svime što je u svom životu uradio za našu zemlju”, rekla je Brnabić za Radio televiziju Srbije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predložio je u nedjelju Đuru Macuta, profesora Medicinskog fakulteta za mandatara za sastav buduće srbijanske vlade.

Zakonski rok za izbor nove vlade je 18. travnja, a ukoliko se to ne dogodi, predsjednik Srbije dužan je raspustiti Narodnu skupštinu i raspisati izvanredne parlamentarne izbore koji bi se trebali održali u roku od 45 do 60 dana, što je početak lipnja.

Također i srbijanski premijer u tehničkom mandatu Miloš Vučević kazao je u četvrtak da se nada da će nova vlada biti formirana do 18. travnja kada i rok da skupština izabere predsjednika Vlade, ili će biti raspisani izvanredni parlamentarni izbori.

Vučević je podnio je ostavku u siječnju na valu studentskih i građanskih prosvjeda, a izravni povod bio je incident u kojem su članovi i pristaše SNS-a brutalno pretukli skupinu studenata i jednoj studentici bejzbol palicom polomili čeljust.

No srbijanska oporba i građanski pokreti inzistiraju na “vladi narodnog povjerenja” koja bi u roku do godinu dana pripremila fer uvjete za demokratske izbore.

Vučić je, pak, više puta ponovio da “dok je živ” neće pristati na prijelaznu vladu i da ga “mogu samo ubiti” jer neće dopustiti da “ološ” preuzme vlast bez izbora i “upropasti Srbiju”, javlja FENA.

