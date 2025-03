Evo ko je zapravo Milena koja je ugušila rođenu majku: Bila kandidat na parlamentarnim izborima, radila i u školi

Milena Kramer (62) uhapšena je zbog sumnje da je ubila svoju majku (84) 30. marta!

Jutarnji navodi da je osumnjičena Milena Kramer, članica Radničkog fronta čiji je bila kandidat na parlamentarnim izborima 2024. godine kao šesta na listi u prvoj izbornoj jedinici, ali nije ušla u Sabor.

Ranije je navodno bila dugogodišnji član SDP i član predsjedništva Lokalnog odbora u Črnomercu. Mediji takođe navode da je Kramer nastavnik u jednoj od zagrebačkih škola.

Stanari zgrade rekli su da je ubijena žena živjela sama godinama, a s obzirom na gidune bila je u vrlo dobrom fizičkom stanju. Kćerka joj je povremeno dolazila u posjetu, a prije desetak dana čak je majci ostavila psa na čuvanje. O motivima ubistva još se ništa ne zna, a komšije kažu da ništa nisu čuli niti vidjeli.

– U šoku sam, nisam mogla spavati, sve ovo me potreslo. Pa to su naše komšije – rekla je za jedna od žena koja živi u zgradi u kojoj se ubistvo dogodila. Dodaje kako su svi u zgradi bili u šoku jer nisu imali nikakve naznake da bi moglo doći do takvo jezivog događaja.

– Živjela je sama, muž je davno umro, a od rodbine je imala samo kćerku i unučiće – kaže komšinica. Dodaje da je kćerka porodičnu kuću posjećivala i pri nekoliko nedjelja došla sa psom kojeg je navodno ostavila na čuvanje kod svoje majke. Rijetko smo je viđali, a posljednji put prije tri nedjelje prošla je samo ispred zgrade. Strašno je, tragedija, ne mogu da vjerujem – kaže ona.

