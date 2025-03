„Ti ljudi su bolesni. Ili su za ludnicu ili za sud“

Naime, samo sat vremena nakon što je na društvenim mrežama objavljen poziv građanima da se okupe ispred zgrade Opštine, Obrenovčani su to i uradili. Razlog je bio to što je predsednik Opštine Obrenovac Miloš Stanojević bio u Pionirskom parku, gde su se nalazili „studenti koji žele da uče“.

Obrenovčani su zato nedelju uveče zasuli jajima zgradu Opštine, a i jutros su se pojavili na istom mestu. Jajima su gađali i zgradu i zaposlene koji su dolazili na posao. Najgore je prošao Dragan Blažić, pomoćnik predsednika Opštine zadužen za društvene delatnosti i obrazovanje.

Građani su uzvikivali: „Napolje, lopovi!“, a samom Blažiću „Marš bre, sramoto grada!“

Govoreći o ovom događaju na televiziji Pink, predsednica SSkupštine Stbije ana Brnabić je rekla:

„Vidi, ovi ljudi su bolesni. Nama treba jedan veliki trijažni centar sa psihijatrijama, a ovi ljudi, kao ovu ženu u godinama, koja druge žene gađa jajima, koje samo idu na svoj posao. Te žene nisu članovi nikakve stranke. Te žene koje ulaze u GO Obrenovac nisu funkcioneri, bre. Te žene rade, to je njihovo radno mesto. To su, bre, ljudi, nečije majke. Taj trijažni centar treba da odvedete te ljude, pa neka kažu da li su za ludnicu ili za sud. Od njih su bukvalno napravili psihopate“, rekla je Brnabić, prenosi nova.rs.

