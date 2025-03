Vladika Grigorije podržao studente: Ustrajno i odlučno

“Dragi studenti, građani Srbije, braćo i sestre, svi koji ćete sutra, 15. marta, biti na ulicama Beograda, boriti se za pravdu i istinu, ustrajno, odlučno i nepokolebljivo, ali na dostojanstven, nenasilan i miran način, čuvajte sebe i jedni druge, jer ako to ne učinite vi, nema ko drugi to učiniti umjesto vas”, poručio je vladika Grigorije.”Jednako je važno zaštititi one čija politička uvjerenja i stavove ne dijelite, a koji mogu i vjerovatno će biti iskorišteni i zloupotrijebljeni za ocrnjivanje vaše mirne i dostojanstvene borbe”, poručio je.

Ustvrdio je da je “način na koji se studenti bore za ispunjenje svojih zahtjeva nevjerovatan i vrijedan svakog poštovanja”.

“Taj put je častan, dostojanstven, nenasilan i vođen najvišim ljudskim i moralnim načelima. Iako su tek na pragu života, oni nas sve, pa i one mnogo starije, svojim primjerom uče kako biti uporan, kako ne odustati i ne pokleknuti, kako biti nepotkupljiv, častan i dostojanstven i kad je najteže”, rekao je.

Rekao je da su studenti koji mirno protestvuju “jedna od najboljih stvari koje je narod napravio”.

“Oni su naš moralni kompas, naša nada i neupitno svjedočanstvo da kao narod još uvijek imamo šanse”, rekao je vladika Grigorije,pišu Vijesti

Istakao je i kako “svi moraju dati sve od sebe da se ne dopusti da iko ocrni plemenitu borbu”.

Zbog svojih stavova, vladika Grigorije često je meta prorežimskih medija, koji su ga opisivali kao “političara u odijelu svećenika” i osobu koja “radi protiv interesa Srbije i ruši Vučića”. Uprkos tome, on je nastavio iznositi svoje kritike, ističući potrebu za promjenama i boljim upravljanjem u Srbiji.

