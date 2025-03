Vučić: Hoće da sruše Republiku Srpsku da joj Srbija ne može pomoći

ako nije započeo tom temom obraćanje jer smatra da je trebao i da je jedna od najvažnijih, Vučić je, kako se i očekivalo, pružio podršku Miloradu Dodiku i njegovim pristalicama.

“Proći će ovo sutra (protesti u Beogradu op.a.), a mi ćemo već za dva ili tri dana morati da se susrećemo sa mnogo većim problemom. Odluka kojom se izdaje nalog za hapšenje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, predsjednika NSRS Nenada Stevandića i premijera RS Radovana Viškovića su duboko uznemirujuće i antidemokratske i suštinski destabilizujuće za cijeli region. Sada se suočavamo s izuzetno opasnom situacijom i nevjerovatno je da neko u takvom trenutku ne razumije koliko nam je važna stabilnost i jedinstvo ovdje u zemlji. I mogu ja da pozivam na stabilnost, ujedinjenje i zajedništvo, ali druge to ne interesuje jer je nekom cilj s vana upravo da sruše Republiku Srpsku da joj Srbija ne može pomoći, naravno da poslije toga sruše Srbiju ili obratno nije važno koja će domina prva pasti, da srpski narod više nikakvu zaštitu vitalnih nacionalnih interesa nema i misle da će tu da se sve završi”, naveo je Vučić.

Zatim se obratio britanskom ambasadoru.

“Koji je pričao o našim obavezama da se poštuje Dejton i teritorijalni integritet BiH, on je rekao i suverenitet, ali to je nešto drugo. Uvijek smo poštovali, samo što poštovani ambasadore upravo visoki predstavnici iz Velike Britanije poput Paddyija Ashdowna nisu poštovali Dejtonski sporazum već su ga nogama i bruttalno gazili i mijenjali ga kako im je padaloi na pamet kako je u skladu s britanskim interesima, a ne interesima naroda u BiH. Srbija neće odstupiti od poštovanja Dejtonskog sporazuma u BiH, ali ne može prihvatiti mijenjanje pravila samo zato što je to u interesu pojedinih velikih sila i zato što ne mogu ništa da urade u ratu u Ukrajini protiv Rusije onda će da pronađu jedan maleni srpski narod da se ponovo na njemu iživljavaju. Vrijeme iživljavanja je prošlo, u Srbiji ćete uvijek imati saveznika ukoliko želite mir i poštovanje principa, a ako ne želite, mi u sukobe i svađe da ulazimo nećemo, ali ćemo vam uvijek jasno i nedvosmisleno odgovoriti. Da ponovimo još jednom, RS nije odgovorna zato što joj neko pokušava oteti imovinu, po Dejtonu pitanja imovine su u nadležnosti entiteta, a ne centralnih organa vlasti i to nedvosmisleno piše jer je jasno samo ono što je izuzeto, a imovina nije izuzeta. I to ste srušili pa ste pokušali uz sve to i da uhapsite trojicu nosilaca jednog entiteta to nema ni u jednoj drugoj zemlji u Evropi, to je dozvoljeno samo protiv Srba i što je najgore takve odluke podržavate. Srbija je bila stub stabilnosti, ali se s njom nećete igrati i Republika Srpska kao i njeno rukovodstvo može računati na podršku Srbije”, poručio je Vučić,piše N1

Podsjećamo, Tužilaštvo BiH nije naložilo hapšenje već privođenje na saslušanje Dodika i ostalih jer su osumnjičeni za rušenje ustavnopravnog poretka BiH usvjajaući niz spornih zakona u NSRS.

Kada je riječ o imovini, ona se direktno ne spominje u Dejtonskom mirovnom sporazumu, ali se po Ustavu BiH navodi da važe svi zakoni iz Republike BiH pa tako i onaj da imovina pripada državi, ona je njihov titular, a ne entiteti.

Facebook komentari