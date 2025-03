Vučić se obratio uoči protesta, prijeti silom i hapšenjima

Teška nesreća koja se dogodila 1. novembra u Novom Sadu odnijela je 15 života. Pogodila cijelu Srbiju, ne postoji kuća u Srbiji u kojem se ljudi nisu užasno loše osjećali. Zbog toga što se dogodilo, odgovornost smo morali da ustanovimo, krivično-pravnu, političku i moralnu. Država je to učinila. Samo dva dana poslije užasne tragedije u Novom Sadu, suočili smo se sa rušilačkim i nasilnim demonstracijama u kojima je pokušano paljenje i zauzimanje zgrade Gradske kuće u Novom Sadu – izjavio je Vučić na početku.

Kako je dodao, tada su krenuli protesti studenata blokadera.

– Željeli smo da vjerujemo da su njihovi zahtjevi proizvod želje za pravdom i napretkom. Na sva četiri zahtjeva smo odgovorili sa punom i iskrenom pažnjom i marljivošću. Međutim, sredinom decembra, znali smo da nikada ništa neće biti dovoljno. Šta god učinili, da zahtjevi nikada neće biti ispunjeni, jer je cilj bilo sprovođenje obojene revolucije u Srbiji – dodao je.

– Gdje god se pojavi 10, 20 ili 500 ili 5000 lica bez ikakve formalne saglasnosti sa zakonom podnijete prijave nadležnim državnim organima, jedno od osnovnih ustavnih prava ljudima bivalo bi uskraćeno. Tolerisali smo, trpjeli, puštali sve, a neki su valjda mislili da je moguće da protivpravno, nepravno stanje i protivpravno ponašanje bi trebalo da traje dovijeka.

– Od protestnog turizma, koji je nešto i simpatično i dozvoljeno, prešlo se na jedan drugi radikalni oblik pravog fizičkog nasilja. To fizičko nasilje po prvi put u svom ogoljenom vidu događa se napadom, napadima na novinare, kako Informera, tako i RTS-a. Naravno, sramno je bilo ponašanje rukovodstva Radiotelevizije Srbije, koje nije ustalo u odbranu svojih zaposlenika i svojih novinara. Više su branili N1, koji niko nije ni napao, nego što su smjeli da govore o svojim novinarima. Ja zato kao predsjednik imam pravo o tome da govorim šta god mislim o RTS-u, jer ti novinari nisu krivi, oni su časno obavljali svoj posao. Da li mi se to sviđa kako rade ili ne, to je druga stvar. Poslije napada na novinare, na različitim skupovima, od Autokomande do mnogih drugih, krenuli su u još ogoljeniji vid nasilja. Taj ogoljeni vid nasilja bila je talačka kriza, koju su izazvali u Radioteleviziji Srbije, gdje je neko umislio da ima pravo da blokira ljudima i život i rad – naveo je predsjednik Srbije.

– Svakog dana svima smo nudili dijalog. Svakog dana. Nudili smo ga opozicionim političkim predstavnicima. Vratili su nam šok bombama, dimnim bombama, biber sprejevima i najbrutalnijim napadima i urušavanjem ugleda Narodne skupštine u njenoj historiji od uspostavljanja višestranačkog sistema tamo 90-ih godina. U posljednjih 35 godina su nanijeli najveću sramotu. Državi Srbiji i parlamentarnoj demokratiji za dijalog nikada nisu bili spremni. I ako mislite, ću samo da kažem da su oni krivi, oni samo nemaju dovoljno hrabrosti. Čak ne mislim da ih posebno osuđujem. Oni su samo rezultat ili proizvod povlađivanja politici kriminalnog kartela koji predvodi Dragan Šolak, a koji je u Srbiju uveo manire u kojima ste normalni i dobri samo ukoliko ste spremni da ratujete protiv države, a potpuno ste nenormalni i bićete odbačeni, jer će njihovi mediji da vas unište u potpunosti ukoliko pomislite da bi bilo normalno da razgovarate sa nekim ko drugačije misli – istakao je Vučić i dodao da i dalje traže ulazak u Vladu bez volje građana.

– Ponudili smo izbore. Rekli su da ne može, ni po kojoj cijeni izbori ne mogu. Ponudili smo referendum. Razumio sam da u svakom trenutku govorite kako to kažu o čovjeku sa naočarima koji strašno laže da je Srbija uspješna zemlja, da Srbija ima veliki rast, a mi svi znamo da to nije tačno. Možete vjerovati da čak i u takve laži ja neko spreman da poveruje kad ih neko hiljadu puta ponovi na njihovim medijima. Dakle, ponudili smo referendum. I ja sam rekao savjetodavno, ukoliko se ispostavi da je 50 odsto plus 1 građanin rekao da ne žele mene da vide kao predsjednika, iako nikakvu potrebu ni obavezu nemam da to učinim, da ću istog dana podnijeti ostavku. I to su odbili. Sve su odbili. Odbili su svaku vrstu normalnog razgovora, odbili su svaku vrstu racionalnog pristupa i tražili su i ono što i danas traže, to je ulazak u vladu bez volje građana. To je, nazovite kako hoćete, prelaz na ekspertska, ovako ili onako.

Vučić je posebno istakao da neće dozvoliti da ulica određuje katastrofalnu budućnost za ovu zemlju. Dodao je da ne prihvata nedemokratske metode, plenume, zborove i sve ostalo.

– I valjda su misli kako se približava 15. mart, da će taj pritisak da bude na mene toliki, da ću strašno da se uplašim i da ću da promijenim svoje stavove i mišljenje. Ponavljam, prelazne vlade, prevarantske vlade, bez izbora, u koje bi trebalo najgori iz ove zemlje da uđu, samo zato što misle da imaju silu na ulici. Neće biti dok sam živ. Zavjetovao sam se i nedvosmisleno vam to potvrdio nekoliko puta, sada vam to saopštavam, evo dan uoči mog posljednjeg dana i svega drugog. Samo da bude potpuno jasno da ne pristajem na ucjene, ne pristajem na pritiske, ja sam predsjednik Srbije i neću da dozvolim da ulica određuje pravilo u ovoj zemlji i neću da dozvolim da ulica određuje katastrofalnu budućnost za ovu zemlju. Borio sam se za ovu zemlju 13 godina, podigli smo je bukvalno kao Feniks iz pepela.

O skupu najavljenom za 15. mart

Vučić je istakao da je skup 15. marta ilegalan i da nije prijavljen. Država Srbija će preduzeti sve mere da se spriječe nemiri, a svi koji i pomisle da napadnu demonstrante, biće uhapšen istog momenta.

– Što se sutrašnjeg skupa tiče, ja pozivam sve aktere. Najprije želim da vam kažem pod jedan, da je taj skup ilegalan. Da budemo sasvim načisto, pošto ne želim nikome da se dodvoravam. Taj skup nije prijavljen nadležnim državnim organima. To ne postoji nigdje ni u jednoj zemlji na svijetu, osim kod nas. Ali smo mi izrazito demokratska zemlja i umjesto pendreka, koji bi koristili u Njemačkoj, Francuskoj i drugim zapadnoevropskim zemljama, mi ćemo da pomognemo na svaki način u obezbjeđivanju njihovog skupa. Dakle, s jedne strane imamo pod jedan ilegalni skup, sa druge strane pozivam sve državne organe Srbije, uključujući policiju, bezbjednosne agencije, da pomognu da taj skup bude u potpunosti obezbijeđen i da bude miran. Svu odgovornost će snositi organizatori ilegalnog skupa, da ćemo mi dati sve od sebe, da učesnike tog skupa obezbijedimo, kao i da obezbijedimo sve druge ljude, i one u Pionirskom parku, i sve druge ljude, ali i sve druge državne institucije od učesnika tog skupa. Dakle, država Srbija preduzeće sve neophodne mjere – rekao je Vučić i istakao da je cilj da se sačuva bezbjednost,pišu Vijesti

Pozvao je sve da ne čine nemire.

– Da se obezbijedi mir. Oni koji budu narušavali mir, biće uhapšeni i strogo kažnjeni. I pozivamo sve, svakog ko pomisli da napadne one koji sutra demonstriraju, bez obzira na to što je njihov protest ilegalan. Svako ko ih napadne, biće uhapšen istog momenta. Svako od učesnika tog velikog protesta, ko napadne bilo koga drugog ili bilo koju instituciju, biće uhapšen i odgovaraće pred licem pravde. Naš je cilj da sačuvamo stabilnost, da osiguramo bezbjednost i u tome ćemo kao država uspjeti. Pozivam ih sve da ne čine nemire i nerede, veoma su me uznemirili podaci koje nam je policija dostavila oko pola četiri popodne, da su pronađeni molotovljevi kokteli, bejzbol palice i fantomke nedaleko od zgrade Radio-televizije Srbije u nekom automobilu. Ne znam više detalja, da budem sasvim iskren, to je ono što sam zapamtio. Na uglu Garašanina i Starina Novaka. Dakle… – dodao je.

Facebook komentari