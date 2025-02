NJEMAČKA: Koliku PENZIJU možete očekivati ako samo radite mali posao?

Gotovo 16 posto svih poslova plaćeno je prema minimalnoj satnici koja je osnova za ograničenje mini poslova. Od 2025. godine minimalna plaća po satu iznosi 12,82 eura, pišu njemački mediji.

d 2025. godine onima koji rade mali posao je dopušteno zaraditi 556 eura mjesečno bez plaćanja poreza. Međutim, poslovi nisu u potpunosti oslobođeni poreza. Prema informacijama Njemačkog zavoda za mirovinsko osiguranje, mirovinsko osiguranje općenito je obvezno za takvo zapošljavanje.

Obvezno osiguranje i za male poslove: Ovoliko se odbija od primanja za penziju

Kakav utjecaj to ima na mirovine? “Razdoblje zaposlenja na malom poslu koji podliježe obveznom osiguranju uzima se u obzir iu razdoblju čekanja za starosnu mirovinu i za invalidsku mirovinu”, objašnjava Njemačko mirovinsko osiguranje.

Poslodavci obično plaćaju paušal za male poslove. Osigurana osoba sama mora platiti participaciju. Prema mirovinskom osiguranju, to je trenutno 20,02 eura mjesečno ako se posao plaća punih 556 eura.

Konkretan utjecaj na mjesečnu mirovinu ima i primanje od 556 eura. Svatko tko godinu dana u potpunosti iskoristi granicu prihoda za male poslove, kao umirovljenik dobiva 5 eura više mjesečno. Ako to ekstrapolirate na uobičajenih 45 godina rada, to iznosi 225 eura mjesečno koji su dostupni isključivo kroz mini-posao, pišu njemački mediji.

Mirovinski bodovi za male poslove: Ovoliko dobivaju radnici

No, bodovi zarade određuju i mirovinu. Svaki radnik prima godišnje mirovinske bodove na temelju svojih primanja. U tu svrhu koristi se prosječni godišnji prihod Nijemaca.

Tablica pokazuje kako će se kretati mirovinski bodovi u 2025. godini. Za ljude koji rade samo mini posao, to bi bilo oko 0,125 mirovinskih bodova godišnje. No, pri izračunu mirovine uzimaju se u obzir i razdoblja provedena u školovanju i odgoju djece.

Ako vam mirovina nije dovoljna, u mirovini možete raditi male poslove kako biste dodatno zaradili.

Iako su “mini-jobberi” općenito obavezni sklopiti osiguranje, postoji i mogućnost da budu oslobođeni te obveze. No, to je moguće samo unaprijed i ne može se promijeniti do isteka radnog odnosa, prenosi fenix-magazin.

Facebook komentari