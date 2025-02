Počeli izbori na Kosovu, srpska zajednica se nastoji vratiti u institucije

Kosovo u nedjelju glasa na općim izborima nakon žestoke izborne kampanje u kojoj su se opozicioni kandidati sukobili s premijerom Albinom Kurtijem oko privrede, korupcije i odnosa sa starim neprijateljem zemlje i susjedom Srbijom, a srpska zajednica se nastoji vratiti u institucije.

Kosovar Albanians walk under the EU and Kosovo flags in the main square of Pristina on May 4, 2016. - The European Commission has proposed to lift visa requirements for citizens of Kosovo for short-term travel to the EU's passport-free Schengen zone. (Photo by ARMEND NIMANI / AFP)