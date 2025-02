NIKOLA (12) SE UBIO ZBOG JEDINICE – Ostavio oproštajno pismo, pa očevim pištoljem pucao sebi u usta: Tragedija koja je potresla region

Tragedija koja je potresla cijelu Srbiju desila se 11. 2. 2019. godine.

Dječak N. M. (12) iz sela Negosavlje kod Medveđe prije 6 godina izvršio je samoubistvo koje je potreslo cijelu Srbiju, ali i Balkan. On je pucao sebi u usta očevim pištoljem, a pored njegovog beživotnog tijela pronađeno je oproštajno pismo upućeno roditeljima. Kako se kasnije ispostavilo, dječak nije mogao da podnese da je na polugodištu imao jednu zaključenu jedinicu.

Ova nezapamćena tragedija u opštini Medveđa dogodila se oko 18 sati u porodičnoj kući, kada je poziv u pomoć stigao u Dom zdravlja Medveđa, ali ljekari nisu ništa mogli da učine jer dječak nije davao znakove života.

Dječak je bio učenik 6. razreda OŠ „Radovan Kovačević“ u Medveđi. Takođe prema potvrđenim informacijama, dječak je očev pištolj izvukao iz zaključane ladice, koju je obio.

Porodica ima još jedno dijete, mlađu djevojčicu, a majka dječaka koji je digao ruku na sebe je tada bila trudna. Mještani kažu da je riječ o dobroj porodici i da nikada ništa nije ukazivalo na moguću tragediju. Uviđaj na licu mjesta obavili su nadležni iz Višeg tužilaštva Leskovac, piše Informer.

Rođaci malog Nikole Markovića (12) nikako ne mogu da shvate da je zbog jedne slabe ocjene u školi sebi oduzeo život.

Nikolin otac: Učio je da popravi tu ocjenu, ništa nije ukazivalo na tragediju

Mališan iz Negosavlja kod Medveđe Nikola Marković (12) ubio se u ponedjeljak iz očevog pištolja, razočaran jer je imao jednu zaključenu jedinicu na polugodištu.

Nikolin otac Siniša, međutim, kaže da je njegov sin bio voljan da popravi tu ocjenu, da zbog toga nije kinjio sina i da ništa nije ukazivalo da će dječak dići ruku na sebe iz tako banalnog razloga.

Svi pitaju: “Zašto?”

Mnogobrojni rođaci i prijatelji porodice Marković ispratili su na posljednji počinak nesrećno stradalog mališana. Riječ koja se najčešće čula u povorci je “zašto”, ali niko nije imao odgovor na to pitanje, čak ni Nikolini roditelji.

Siniša Marković je kroz suze ispričao da on i supruga Sandra, koja je u sedmom mjesecu trudnoće, nisu primijetili nikakvu promjenu u ponašanju kod njihovog sina, prenosi Pozitivnasrpska.

– Strogo sam se pridržavao pravila o čuvanju oružja. Sve je bilo pod ključem. Posebno je pištolj bio obezbijeđen, tako da je fioka u kojoj je ostavljen bila ojačana sa tri šrafa, koja sam ja jedva zavrnuo. Nije mi jasno kako je Nikola uspio da ih odvrne. Pištolj je bio bez municije, koja stoji odvojeno iz predostrožnosti. Nažalost, on je sve to pronašao i napunio pištolj. Nisam mogao ni da posumnjam da će se latiti oružja, jer ga to nikada nije privlačilo. Nije bio radoznao da traži da razgleda oružje, a i kad sam ga pozivao da ide sa mnom u lov, on bi pustio kerove i vratio se kući. Jednostavno ga to nije interesovalo… Nikom nije jasno zašto se ubio – priča Siniša, piše ALOONLINE.BA.

