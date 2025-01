ŠOK ZA ŠOKOM! MONSTRUM UBIO BLIZANACE I NJIHOVE RODITELJE! Uzeo je “tetejac”, mjenjao okvire i pucao, napio se u kafani i nešto prebacio

Aco Martinović (45), koji je u svom krvavom piru na Cetinju ubio braću blizance Marka i Miloša Martinovića, ubio je i njihove roditelje, Radmilu i Radovana Martinovića.

Kako Kurir saznaje, Martinović je praktično ubio cijelu porodicu, oca, majku i njihova dva sina.

Ne znamo zašto je to uradio. On je njima i neki dalji rođak. Svi smo u šoku što je to uradio. Koliko znamo sa blizancima i njihovim roditeljima nije imao problem da mi znamo. Normalno je s njima komunicirao. Juče se napio u kafani i nešto je prebacio, nešto mu je kvrcnulo u glavi. Uzeo je pištolj neki, “tetjac” valjda. Uzeo je okriv, samo je mijenjao okvir i poubijao ih je, a zašto baš njih, ne znamo – kaže jedan prijatelj ubijene porodice.

Kako su nam ranije rekli sagovornici sa Cetinja, ubijena braća Marko i Miloš ubici su bratanci.

Ja ne znam šta nam se dešava. Pitam se šta smo mi Bogu zgriješili da nam samo uzima dobre ljude. Taj ludak, ne znam ni kako bih ga nazvala ubio je svoje bratance – stric ubio djecu! Zamislite, koliko neko može da bude lud i da to pomisli, a kamoli da uradi. Miloš i Marko su bili momci za primjer, oličenje dobrote, poštenja, ma ljudine su to bile – rekao je jedan mještanin.

Podsjetimo, Aco Martinović je juče čitav dan proveo u kafani sa prijateljima i drugarima, a onda se posvađao sa nekim.

Bijesan je otišao kući, uzeo pištolj i vratio se u kafanu. Tu je ubio četvoro ljudi, a onda je na još četiri lokacije ubio još osmoro nedužnih ljudi. U krvavom piru je ranio četvoro ljudi. Među ranjenima je i Marija M. (38), supruga ubijenog blizanca Marka Martinovića – podsjeća izvor i dodaje da se ubica ubio pred policijom.

Krvavi pir je trajao oko pola sata. Martinović je poslije toga sjeo u automobil i otišao u pomoćni objekat u blizini svoje kuće. Tamo su ga specijalci opkolili, napravili su obruč oko njega. Kad je shvatio da nema gdje, on je pucao sebi u glavu. Davao je znake života, pa je sanitet krenuo da ga vozi u Klinički centar u Podgorici, ali je ubrzo potom preminuo – kaže izvor i dodaje da su u lociranju masovnog ubice sinoć pomogli meštani, rođaci, ali i termovizijska kamera koja ga je snimila u pomoćnom objektu.

Inače, među 12 žrtava pomahbnitalog ubice je i brat vlasnik kafane Mirko Vuletić, kao i njegova dva sinovca, Jovan (13) i Vukan (10).

Kako su mještani ispričali, Aco Martinović bio je auto-lakirer, imao je svoju radionicu. Nije bio oženjen i živio je sam. Ranije je hapšen i osuđivan zbog nasiličkog ponašanja i ilegalnog posedovanja oružja. Uprkos dosijeu, komšije ga opisuju kao mirnog i običnog čovjeka sa kojim nisu imali problema.

