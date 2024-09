Plenković naljutio medije i političare u BiH: “Neprihvatljivo i neumjesno”

Kampanja protiv Plenkovića započela je drugog dana njegova radnog posjeta BiH, dok je boravio u Mostaru, a povod su bile konstatacije koje je iznio jučer u intervjuu za javni servis BHT 1 komentirajući, uz ostalo, sadržaj presuda Europskog suda za ljudska prava kojima je utvrđena diskriminacija građana BiH u izbornom procesu temeljem njihove etničke pripadnosti ili mjesta prebivališta.

Najpoznatiju i prvu od njih po tužbi Jakoba Fincija i Derve Sejdića Europski je sud donio još 2009. godine, a posljednju u slučaju tužbe koju je podnio Slaven Kovačević, savjetnik Željka Komšića, u kolovozu ove godine. Nijedna od tih presuda još nije provedena, a hrvatski premijer je odgovarajući na pitanje novinarke BHT 1 kazao da ih vidi kao pokušaj promjene političkog ustroja BiH.

Plenković: BiH kakvu danas znamo je nastala u Daytonu

“Ja mislim da su i presude Sejdić-Finci i sve ostale donesene na tom sudu jedan pravni put ostvarivanja političkih ciljeva”, kazao je Plenković.

Podsjetio je da je temelj današnje BiH politički dogovor ključnih svjetskih državnika i političara koji su predstavljali narode u BiH, kojim je okončan rat i donesen Daytonski sporazum, a nakon toga su uslijedili pokušaji da se to promijeni presudama Europskog suda za ljudska prava.

“Svi su ti slučajevi fabricirani i to nije nešto što vi ne znate ili bilo tko. To znaju svi, samo što je praksa takva kakva je. Dakle, ti slučajevi su pokrenuti iz političkih razloga. BiH, ovakva kakvu danas znamo je nastala u Daytonu, a to je politički dogovor nakon rata i koji je bio kao mirovni projekt, a ovo sve kasnije je nadogradnja”, rekao je Plenković.

Reagirao bivši član Predsjedništva BiH

On je u intervjuu ponovio da je interes Hrvatske da se u BiH donese izborni zakon koji će jamčiti legitimnu zastupljenost sva tri konstitutivna naroda, pa tako i Hrvata, u svim tijelima vlasti u zemlji, a posebice u Predsjedništvu BiH kao najvažnijoj instituciji.

Smatra da su predstojeći pristupni pregovori o članstvu BiH u EU prava prilika da se i taj problem riješi. Na Plenkovićeve izjave reagirao je u ime oporbene Stranke demokratske akcije (SDA) njen potpredsjednik i bivši član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović, koji je hrvatskog premijera optužio da “pokušava uređivati odnose u BiH”.

U ime SDA Džaferović je ustvrdio da Europski sud za ljudska prava nije donosio nikakve politički fabricirane odluke, nego je utvrdio ozbiljnu diskriminaciju u Bosni i Hercegovini i naložio joj da to ispravi. “Siguran sam da ovdje nije riječ o neznanju, već o pokušajima Hrvatske da uređuje odnose u Bosni i Hercegovini”, izjavio je.

Slično je reagirao i potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo, također član SDA, koji je izjavio da je Plenković komentarima na račun presuda suda u Strasbourgu doveo u pitanje osobni, kao i kredibilitet šefa vlade.

Sarajevski portal: Plenković komentira stvari koje nemaju veze sa zemljom koju vodi

“Neprihvatljivo je i neumjesno da premijer države članice Europske unije preispituje i osporava pravnu valjanost presuda Europskog suda za ljudska prava jer time ne samo da unosi pravnu nesigurnost u Bosnu i Hercegovinu već derogira principe na kojima počiva Europska unija”, izjavio je Lendo.

Čitani sarajevski portal Klix također se obrušio na Plenkovića u komentaru potpisanom samo inicijalima. Optužuju hrvatskog premijera da se miješa u izborne i zakonodavne procese u BiH i time značajno krši diplomatsku praksu. “Premijer nama susjedne države ipak ne bi trebao komentirati interne stvari koje nemaju veze sa zemljom koju vodi, iako će on to vjerojatno i dalje raditi”, stoji u komentaru.

Plenković je pak za BHT 1 odbacio sve kritike za navodno miješanje u unutarnje stvari BiH te naveo da Hrvatska samo želi vidjeti ravnopravnost Hrvata u toj zemlji. “Mi smo tu jako korektni. Poštujemo institucije BiH i želimo unutarnji dogovor”, kazao je hrvatski premijer,piše Index

