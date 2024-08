Crna Gora: Otac kidnapovao maloljetnu kćerku i napustio državu

Prema riječima Shannon Lyn, Thomas Hollenbeck je njen bivši vanbračni suprug. Ona je za Primorski portal navela da je Thomas Hollenbeck sa njihovom šestogodišnjom kćerkom ilegalno prešao crnogorsko-albansku granicu. Shannon Lyn je informisana preko Ambasade SAD u Podgorici da je u američkoj Ambasadi u Tirani tražio pasoš za dijete.

O otmici djeteta obaviješten je Interpol, potvrđeno je CdM-u iz policije.

Shannon Lyn za Primorski portal je kazala da je jutros od Ambasade SAD u Podgorici obaviještena da je Thomas Hollenbeck u ambasadi SAD u Tirani zatražio da se za Zynleea Ryan uradi pasoš.

“U toku je sudski postupak u Crnoj Gori oko starateljstva nad maloljetnom Zynleea Ryan. Sud još nije donio pravosnažnu presudu. Sud je prošle godine, u septembru, dozvolio da Thomas viđa našu kćerku dva puta sedmično, utorkom i petkom od 16 do 21 sat. To pravo je počeo koristiti tek u jun ove godine. Dešavalo se da zakasni, ali je navodio da su to objektivni razlozi, gužva u saobraćaju. Do sinoć je uvjek obavještavao telefonom. Međutim, sinoć kada nije doveo dijete, zvala sam ga, ali je telefon bio isključen. Tokom noći posle 22 časa sam pošla u Centar bezbjednosti Bar i prijavila da dijete nije vraćeno kući. Bila sam veoma zabrinuta. Strpila sam da je nije kidnapovao. Na žalost to se jutros i potvrdilo”, ispričala je Shannon Lyn za Primorski portal.

Prema navodima Shannon Lyn, u Ambasadi SAD u Tirani su potvrdili kolegama u Podgorici da su vidjeli dijete i da fizički izgleda dobro,pišu Vijesti

Iz Ambasade SAD u Podgorici su navodi Shannon Lyn, preporučili da sve prijavi policiji, kao i Interpolu.

Na Interpolu je da naloži Ambasadi SAD u Tirani da traži izručenje šestogodišnjeg djeteta majci u Crnu Goru.

Shannon Lyn je u izjavi datoj policiji, u koju je Primorski portal imao uvid, navela da je Thomas Hollenbeck osuđivan za više krivičnih djela.

