Zbog američkih sankcija SDS ne može na izbore, SNSD može

Srpska demokratska stranka ne može izaći na lokalne izbore. Razlog – SDS zbog američkih sankcija nema otvorene račune u bankama. A bez računa, stranci, po Izbornom zakonu, ne može biti ovjereno učešće u izbornom procesu.

“U skladu sa Uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti za Lokalne izbore 2024. godine koji će se održati u nedjelju 06. oktobra 2024. godine rok za podnošenje prijava za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate ističe 24.05.2024. godine u 16:00 sati. Naglašavamo da prijava za ovjeru političke stranke ili nezavisnog kandidata, pored ostalog, mora da sadrži i broj računa političke stranke, odnosno nezavisnog kandidata za finansiranje izborne kampanje, kao i izvještaj о prometu posebnog računa za finansiranje troškova izborne kampanje, u skladu sa članom 15.1d stav (1) Izbornog zakona BiH (izvodi banke sa računa ili analitička kartica banke)”, saopćeno je u petak iz Centralne izborne komisije BiH.

Dakle, da bi politička stranka bila ovjerena za učešće na izborima, mora imati račun.

“Prijava za ovjeru političke stranke ili nezavisnog kandidata sastoji se od spiska koji sadrži ime i prezime, originalni potpis, broj važeće lične karte i jedinstveni matični broj svakog birača upisanog u Centralni birački spisak koji podržava prijavu političke stranke ili nezavisnog kandidata. Prijava sadrži broj računa za finansiranje izborne kampanje”, navedeno je u članu 4.4. Izbornog zakona BiH.

Srpska demokratska stranka od marta ove godine nema nijedan račun u banci. Naime, prema pisanju capitala od 29. 3. ove godine, jedini račun Srpske demokratske stranke preko kojeg je ova partija funkcionisala zbog sankcija je ugašen.

Razlog gašenja računa SDS-u su sankcije Sjedinjenih američkih država. Naime, SDS je jedina politička partija koja se nalazi na crnoj listi Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC). Ova stranka je više od dvije decenije pod sankcijama i imala je račun u samo jednoj banci u RS-u.

Početkom ove godine, vlasti SAD-a izvršile su pritisak na banke u BiH da zatvore račune svim osobama koje se nalaze pod sankcijama te države. Prevashodna meta SAD-a bili su kadrovi SNSD-a sa Miloradom Dodikom na čelu. Međutim, ovaj pritisak sada, zapravo, nanosi veći štetu opoziciji nego Dodikovom SNSD-u. Jer SNSD Milorad Dodik nije pod sankcijama SAD-a i ova politička partija ima račune otvorene u bankama.

Zahvaljujući tome, Dodikov SNSD može izaći na izbore, dok opozicioni SDS – ne može.

Prema informacijama Istrage, u SDS-u razmatraju mogućnost da preregistruju političku partiju. Međutim, sve bi moralo biti završeno do narednog petka. Ukoliko to i uspiju, SDS će ostati bez članova biračkih odbora, jer, prema amandmanima na Izborni zakon BiH koje je nedavno nametnuo OHR, samo politički subjekti koji imaju svoje predstavnike u vijećima ili skupštinama, imaju pravo na biračke odbore. Kako bi, u slučaju promjene imena stranci, to bio novi politički subjekt, SDS bi ostao i bez biračkih odbora, piše Istraga.ba.

