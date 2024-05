Dodik: Izborni zakon RS-a neće stupiti na snagu u narednih mjesec dana

Predsjednik bh. entiteta RS i lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da zbog procedura Izborni zakon RS-a neće stupiti na snagu u narednih mjesec dana i da će se morati prijaviti na ove lokalne izbore, ali da postoji i način da se izbori održe na proljeće, pišu Vijesti.

– Nismo uspjeli u rokovima, moraćemo se prijaviti na ove lokalne izbore čekajući da vidimo sudbinu našeg zakona. Vjerovatno ćemo u iznudici prihvatiti izlazak na izbore. Ali ako to bude moguće, prebacićemo se na primjenu našeg zakona, koji propisuje da prestaju da važe prava da Centralna izborna komisija BiH u RS-u sprovodi izbore – rekao je Dodik.

On je napomenuo da su za dvije godine i opći izbori, koje će RS sprovesti po svom zakonu.

– Postoji, doduše, i drugi način – da napravimo opstrukciju i sačekamo usvajanje našeg zakona pa izbore održimo na proljeće. Ne bi bio prvi put da se izbori odgode – rekao je Dodik za “Politiku”.

Dodik, kome se kao predsjedniku bh. entieta RS sudi pred Sudom BiH za nepoštovanje odluka visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta, na pitanje da li zna kako će se završiti taj sudski proces, odgovorio je da se “samo Srbima presuđuje masovno, a drugima na nivou karikature”.

– To je nelegalni inkvizicijski sud, na koji odlazim kako bih pokazao njegov besmisao. Moje i finansije moje porodice provjeravali su u 48 zemalja svijeta, gledali su svaki račun, čak i one za hotel. I sve se svelo na to da mi sude zato što ne poštujem Schmidta – rekao je Dodik.

