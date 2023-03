Đukanović: Zaboravili su penzionere, ispravit ćemo tu nepravdu

Vrlo pažljivo kao i do sada, senzibilno ću voditi računa o onome što su potrebe i interesi penzionerske populacije i nadam se da ću nakon pobjede na parlamentarnim izborima imati bolju saradnju sa Vladom, da ćemo dobiti dobrog domaćina u toj budućoj vladi i da ćemo se vratiti normalnom političkom životu. Jer ovo kako živimo zadnje dvije i po godine ipak nije normalno. Dakle, da ćemo se vratiti normalnom političkom životu, da ćemo stabilizovati zemlju, da ćemo povratiti zainteresovanost investitora i ljudi iz biznisa, da vrijedno radimo da stvaramo novi društveni proizvodi i da iz tog novostvorenog proizvoda idemo dalje u povećanje plata i penzija i unaprijeđenje životnog standarda svih ljudi u Crnoj Gori, rekao je aktuelni predsjednik Crne Gore i kandidat DPS za istu funkciju na predizbornom skupu na Žabljaku održanom s penzionerima.

Tokom svog obraćanja predsjednik DPS je izrazio poštovanje prema doprinosu penzionera u stvaranju pouzdanih temelja građanske, multietničke, antifašističke evropske Crne Gore.

Antifašističke tekovine

– Da nije bilo tih temelja, ništa ne bismo uradili 21. maja. Jasno je dakle ono što su radili antifašisti tokom Drugog svjetskog rata, ono što su uradili ljudi u socijalističkoj etapi razvoja poslije Drugog svjetskog rata u Crnoj Gori jesu zdravi temelji crnogorske države i crnogorskog društva. Vrijedni ljudi poslije Drugog svjetskog rata su imali jedan izuzetan zamah izuzetne rezultate i tada je nastalo sve ono najvrijednije čime danas raspolažemo. Od infrastrukture pa do privredne strukture, do kulture, do identiteta itd. To je stameni oslonac onome što mi danas pokušavamo da radimo. Mi samo pokušavamo se na to oslonimo i da upravimo Crnu Goru ka Evropi, da uspostavimo evropski sistem vrijednosti. Zašto? – Zato što želimo evropski kvalitet života za naše ljude. To je razlika između nas i konkurencije koja se sada pojavljuje na ovim izborima – rekao je Đukanović.

On je istakao da nema iole pametnog i odgovornog čovjeka koji će kazati da ne podržava politiku povećanja plaća i penzija, jer kako ističe, to je na neki način smisao bavljenja politikom.

– Bavimo se politikom da bismo unaprijedili kvalitet života za sve nas. Ali ono u čemu se razlikujemo, da li mislimo da se do toga dolazi obmanama i iluzijama ili se dolazi na ozbiljan način. Jako dobro znamo ne može se dijeliti ono što nije zarađeno, to vi znate u vašoj kući. Prema tome tako je i u državi. Ovdje se sada pokušava sijati iluzija kako možemo zauvijek dijeliti ono što nismo zaradili tako što ćemo se zaduživati. I zato smo sad već dostigli plafon kada je u pitanju kamatna stopa po kojoj se zadužujemo. Znate šta je sljedeća faza? Sljedeća faza je nećemo se moći zadužiti. Jer ljudi ne shvataju da su banke ozbiljne institucije i da one imaju na monitoru stanje javnih finansija u svakoj državi. Daju novac onim državama za koje vjeruju da ga mogu vratiti. Crna Gora nema nikakav problem da se zaduži za drugu dionicu autoputa. Zato što smo završili prvu dionicu autoputa, naplaćuje se drumarina i krediti se vraćaju – ukazao je Đukanović te dodao:

– Ne pada napamet nikome u politici koju ja personifikujem da vraća plaće i penzije. Ne. Mi razmišljamo kako ih dalje unaprijeđivati, ali kako ih dalje povećavati iz realnog osnova. I zbog toga nudimo idemo ka Evropi, stvarajući evropski sistem vrijednosti ovdje i naravno čije je finale evropska plaća i penzija, jer se tako dolazi do tog cilja. Ako ne idete tim putem nego idete do toga putem iz zaduženja, onda je to vrlo kratkog daha i vrlo brzo ćete se suočiti sa posljedicama svojih iluzija – ocijenio je Đukanović.

O programu “Evropa sad”

Predsjednik DPS-a je kazao da program stranke „Evropa sad“ nije naklonjen penzionerima.

– To su bile moje osnovne poruke. Igrate se, dajete, povećavate plaće ljudima u državnoj upravi, trošite novac poreskih obveznika, uništavate biznis investicije, dakle ne stvarate novi proizvod da tu potrošnju pokrijete iz realnog izvora. Nego upravo uništavate društveni proizvod Crne Gore i naravno potpuno ste nepravedni jer ste krenuli da nagrađujete jednu populaciju, a zaboravili ste drugu, u ovom slučaju penzionersku – kazao je on.

Đukanović je podsjetio na konzistentnu pažnju ka svim socijalnim strukturama društva koja je bila svojstvena prethodnoj vlasti.

– Vi ćete se sjetiti da su to bili programi koji su značili subvencioniranje stambene izgradnje, da su to bili programi koji su značili subvencioniranje odmora i oporavka, programi koji su značili udruživanjem sredstava za isplatu zimnica i drugih primanja penzionera, da smo sa bankama sklapali ugovore kojima smo obezbjeđivali garanciju da penzioneri mogu da se zaduže kod poslovnih banaka. Dakle to je bio dio naše politike. Nažalost ničega sada od toga nema. Dakle, nema više stambene gradnje. Sjetimo se onoga što je urađeno u Podgorici. Dakle, Udruženje penzionera Podgorice zajedno sa Glavnim gradom je obezbijedilo lokaciju 2020. godine krenulo u gradnju čim se jasnost 288 stanova ništa od toga nema. To za njih ne postoji, za njih postoji samo ako mogu negdje da nekom manipulacijom dođu do nekih glasova, pa im izgleda penzioneri nijesu previše privlačni za manipulaciju. Dakle negdje oni se trude da se pokažu modernim da komuniciraju preko društvenih mreža sa mladom generacijom. Penzionere doživljavaju kao relikt prošlog vremena, kao ljude koji su bili previše blizu prethodne vlasti, imaju potrebu da se revanširaju svima koji su bili dio prethodne vlasti. Naravno to samo govori o jednoj apsolutnoj neozbiljnosti ljudi koji danas vode državu i koji su je doveli na ove grane na koje su je doveli – istakao je Đukanović.

Delikatan zadatak

Na kraju svog obraćanja Đukanović je predstavnicima najstarije dobi kazao da je pred njima delikatan zadatak, ali i da je za razumne ljude to ipak jednostavan izbor, jer, kako je saopštio, sve što je naveo ne rješava se drugačije do promjenom vlasti.

– Svim razgovorima smo već probali, svim uticajima smo probali, ali to se ne rješava, prosto to je drugačiji pogled na politiku i na život. To je pogled na politiku kao sredstvo manipulacije ljudima. Ne misle oni šta će se dogoditi za 6 mjeseci kada se pokaže da je kasa prazna i da ne može se isplati ni stara ni nova ni plaća ni penzija. Ne mislim oni o tome – poručio je Đukanović.

Na osnovu toga još jednom je saopštio da je promjena jedini lijek, te da to moramo da promijenimo pobjedom na predsjedničkim, pa pobjedom na parlamentarnim izborima.

– Ono što želim da vam kažem i dokle dok sam na ovoj poziciji, a na ovoj poziciji sam do 21. maja 2023. i vjerujem u svoju pobjedu i vjerujem da ću ostati u toj poziciji i u narednom mandatu… Bez obzira što to nije kao što znate primarna nadležnost predsjednika, veliku pažnju ću i dalje posvećivati socijalnim politikama u ovom društvu u uvjerenju da treba da se razvijamo. Ali u vremenu dok se razvijamo moramo vrlo pažljivo balansirati između raznih socijalnih struktura u našem društvu i posebno moramo voditi računa o najstarijim. To je, ne samo naša obaveza kao generacije u našim porodicama, nego kada se nađete na dužnostima na kojima se ja nalazim to mora biti državna obaveza. Dakle to mora biti pažljiv odnos prema tom dijelu naše populaciju – zaključio je predsjednik DPS-a Milo Đukanović.

