Schmidt: SDA ima 13 delegata, to nije blokada, neka se dogovore

– I zbog toga je ta odluka moja, nosim je na grbači. I dalje smatram da imamo pozitivne efekte te odluke. Više nemamo blokade HDZ-a, kaže Schmidt.

On je dodao da je deblokirao FBIh tako što je nominaciju kandidata za predsjednika i potpredsjednika FBiH stavio u vremenski okvir od mjesec dana.

– To je jedan mali uspjeh. Nismo također imali Ustavni sud Federacije, a tri mjeseca nakon izbora, mojom intervencijom, on je popunjen. Nisam znao kakvi će biti izborni rezultati, nisam mogao predviditi kakvu će ko imati većinu u domovima naroda. SDA ima 13 glasova u Klubu Bošnjaka Doma naroda FBiH i ima većinu, ali to više nije blokada. To je klasični slučaj koji imamo u demokratiji. Unutar jednog naroda su i oni se moraju dogovoriti, smatra Schmidt.

Na pitanje da li je moguća vlada SDA, “Osmorke” i HDZ-a?, Schmidt odgovara:

– U demokratijama imate razne modele, očekujem od političara da to riješe. Sigurno ima mogućnosti o kojima se može razgovarati. Očekujem da se dogovore, pišu Vijesti.ba.

