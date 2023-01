Dodik: Vučić je uspio vratiti pitanje Kosova u fokus

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uspio da pitanje Kosova iz gubitničke pozicije vrati na dnevni red i fokus interesovanja. On je naglasio da Srbi moraju da budu jedinstveni i da se okupe oko pregovaranja.

– Ono što mora da se ima u vidu jeste to da se sagledaju posljedice koje smo mogli da čujemo za Kosovo, a to je da će se prekinuti evropski put, da će se zaustaviti investicije, uvesti vize ponovo. To su ozbiljne posljedice – napomenuo je Dodik.

Prema njegovim riječima, posljedice bi mogle da promijene ekonomski, socijalni i geopolitički položaj za Srbe.

