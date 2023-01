Kako je zbog zahtjeva Forte Dodiku ‘palo u ruke’ da predloži svog Bošnjaka u Vijeće ministara BiH

Razgovori Osmorke još uvijek traju, a u međuvremenu je Milorad Dodik objasnio otkud prijedlog Denisa Šulića za ministra u Vijeću ministara kao Bošnjaka.

Šulić je SNSD-ovac koji se izjašnjava kao Bošnjak. Ukoliko bi bio ministar, SNSD i HDZ bi mogli sami donositi odluke unutar državne vlade

“Bošnjačka strana, odnosno “osmorka”, imaju namjeru ili se to predlaže da na jedno od tih mjesta predlože nekoga ko dolazi iz reda ostalih. Zakon o Vijeću ministara jasno kaže da Vijeće ministara čini jednak broj Bošnjaka, Srba i Hrvata. I ako oni iz FBiH daju dva Bošnjaka i jednog ostalog to znači da mogu ići dva Srbina i dva Hrvata i zato je prijedlog Šulić da bi se pojačao taj nivo odnosa koji ide na to da se imenuju po tri Bošnjaka, Srbina i Hrvata i jedan ostali. To je nešto što je palo nama u ruke da mi o tome odlučujemo. Ova priča o tome kako će njegov glas prevladati aposlutno je netačna. To je samo politički obračun u FBiH koji ide za tim da destabilizuju tu ‘osmorku’ i vrate na scenu SDA”, naveo je Dodik.

Jasno je da Dodik pokušava relativizirati značaj imenovanja SNSD-ovog Bošnjaka jer od toga ima ogroman interes.

No, ključno je da je Dodik u tu poziciju – da imenuje Bošnjaka, došao zbog insistiranja Edina Forte.

On kao predsjednik Naše stranke insistira da dobije poziciju ministra prometa i komunikacija. S obzirom na to da se izjašnjava kao Ostali, Osmorka bi mogla imenovati još dva Bošnjaka. Time bi bila otvorena mogućnost da Dodik imenuje svog Bošnjaka.

Forto je navodno insistirao na tome, a pitanje je hoće li mu to koalicioni partneri sad dozvoliti.

Elmedin Konaković, predsjendik NiP-a, jučer je za Raport kazao da je imenovanje Šulića veliko političko pitanje. Prema njegovim riječima, to će se morati detaljno raspraviti i analizirati.

Facebook komentari