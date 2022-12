Bećirović: Na bazi mojih saznanja optimista sam da će BiH dobiti kandidatski status

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i potpredsjednik SDP-a BiH Denis Bećirović je prilikom gostovanja u Dnevniku D Federalne televizije rekao kako su uspjeli poredati prioritete u najvećoj mjeri, te da je intenzitet aktivnosti članova Predsjedništva zaista visok.

– Radimo gotovo 12 sati dnevno. Veliki je broj sastanaka, obaveza. Imali smo i prvu radnu sjednicu Predsjedništva BiH. Poslije dugo vremena poslali smo i jednu pozitivnu poruku iz Predsjedništva BiH. Usvojili smo jedna značajan broj dokumenata, odluka i memoranduma koji imaju i veliku finansijsku težinu.

Oslobodili smo, na neki način, nakon te prve sjednice Presdjendištva oko 289 miliona KM za državu BiH i njene ljude. Poslali smo i pozitivne poruke da se može na jedan civilizovan način razgovarati u Predsjedništvu BiH. Naravno, i u Predsjedništvu BiH nisu nikakvi čarobnjaci. Pokušavamo u okviru postojećih okolnosti i sa svim ograničenjima da pravimo korake naprijed.

I u tom smislu poslali smo neke pozitivne poruke i očekujem da pokušamo ipak praviti iskorake naprijed u narednom periodu, a nisam naravno naivan da ne znam da postoje određena teška pitanja koja nisu razriješena decenijama i ne vjerujem da ćemo ih razriješiti tako lako ni u ovom mandatu – rekao je Bećirović u Dnevniku D.

Bećirović je naveo da su odluku o učešću na samitu u Tirani donijeli jednoglasno. U Tirani je Bosnu i Hercegovinu predstavljala predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

– Na kraju krajeva na tom samitu je usvojena i jedna važna deklaracija sa kojom je i BiH saglasna. Mislim da smo i u tom smislu poslali jednu pozitivnu poruku. Državna politika, vanjska politika BiH vodi se u BiH. BiH je nezavisna i suverena država i apsolutno je nedopustivo da susjedi ili bilo ko drugi vodi njenu vanjsku politiku.

Ona ima nadležne državne organe zadužene za taj dio i moja je dužnost bila da upozorim da s tim nema nikakve igre. Taj samit je postigao zapažene rezultate u smislu zaključaka koji su doneseni. Vrlo je važno da EU nije ostavila po strani zapadni Balkan, da će se investirati u zemlje zapadnog Balkana i ozbiljna finansijska sredstva i to je sasvim sigurno ohrabrujuća poruka. Naravno i zapadni Balkan i BiH treba da usklađuju svoju vanjsku politiku sa politikom i mislim da taj proces u narednom periodu treba i nastaviti – istakao je Bećirović.

Bećirović navodi da je u vezi sa dobijanjem kandidatskog statusa obavio na desetine sastanaka sa brojnim zvaničnicima EU, ali i brojnim ambasadorima u EU.

– Na bazi mojih saznanja moram reći da sam ipak blagi optimista da će BiH dobiti kandidatski status. U proteklom mandatu imali smo jedan period stagnacije, nazadovanja. Ja mislim da je vrijeme da ljudi u BiH dobiju jednu pozitivnu poruku i od strane EU. U tom smislu očekujem da ipak BiH se dodijeli kandidatski status.

Očekujem to zbog ljudi u BiH, ali naravno pravi posao tek slijedi nakon toga. Ja mislim da će to biti vjetar u leđa reformskim procesima u BiH. Mislim da nemamo alternativu. Svi skupa u BiH zaista moramo početi provoditi ono što su preporuke Evropske komisije, početi BiH približavati evropskim standardima i kriterijima i samim tim BiH približavati punopravnom članstvu u EU. Paralelno s tim moramo jačati bh. ekonomiju, podizati životni standard ljudi, ali sve su to međusobno povezane stvari.

Razgovarao sam i da predsjednicom Evropske komisije, boravio je skoro ovdje i komesar za proširenje i saradnju Varhelji (Oliver Varhely), niz drugih zvaničnika itd. Mislim da je sazrela atmosfera da ipak BiH dobije taj kandidatski status – rekao je Bećirović.

Imamo bezbroj slabosti u vanjskoj politici BiH

Na pitanje koji su kriteriji za imenovanje ambasadora, Bećirović odgovara:

– Ja mislim da tu moramo praviti ozbiljne iskorake. Dosadašnja vanjska politika BiH evidentno nije bila efikasna. Imamo bezbroj slabosti u vanjskoj politici BiH. U tom smislu vrlo je važno koga ćemo poslati kao mabsadore i generalno kako ćemo predstavljati BiH u svijetu. U tom smislu, ja sam unutar mog kabineta pripremio jedan poseban dokument koji nosi naziv Okvir za kriterije i standarde kako birati te diplomatske predstavnike.

Angažiran je i jedan broj profesionalnih diplomata tako d apokušavamo da napravimo vrlo važan iskorak u toj oblasti i da zaista BiH predstavljaju vrlo kvalitetniji ljudi nego što je to do sada. Naravno i u postojećoj diplomatskoj mreži BiH ima odgovornih, sposobnih, kvalitetnih ljudi. Njima treba pružiti šansu, ali ima i onih koji definitivno trebaju ustupiti mjesto ljudima sa više znanja.

Bećirović ističe da je vanjska politika svake države odraz i unutrašnje politike i stanja u državi.

– Mi smo, pogotovo u zadnje četiri godine, potpuno nazadovali. Zaustavljeni su naši bili procesi priključivanja EU. Moramo to promijeniti, moramo voditi odgovorniju, ozbiljniju politiku. Mi imamo vanjske prioritete BiH i moramo ih početi provoditi. Moramo biti kredibilan partner u odnosu sa drugim državama. U tom smislu, ako te stvari promijenimo sasvim sigurno da će se i ta slika s vremenom mijenjati – kaže član Predsjedništva BiH u Dnevniku D.

Bećirović kaže da su HE Buk Bijela i aerodrom u Trebinju vrlo ozbiljna pitanja koja se neće prelamati preko koljena.

– Napravit ćemo vrlo detaljne analize i država BiH kao suverena država postoji. U tom smislu morat ćemo dobro razmisliti o svim tim projektima. Moramo imati u vidu da treba država donijeti zakon o upravljanju i korištenju državne imovine. ona je pod zabranom. Morat ćemo i sve ove druge projekte dobro izanalizirati i donositi ih u skladu sa Ustavom i zakonima BiH.

Ustav i zakone BiH ne smije niko kršiti tako da neće biti nikakvih ishitrenih koraka po tom pitanju. Sve će biti do u detalje izanalizirano i bit će donesene prave odluke u nadležnim organima države BiH, što je jako važno reći. Postoje i odluke Ustavnog suda BiH koje se također moraju poštovati – naglasio je.

Kao član Predsjedništva BiH služit ću ljudima u BiH

Kada je riječ o potvrđivanju imenovanja mandatara za sastav Vijeća ministara BiH Bećirović kaže da se taj proces mora voditi u skladu sa Ustavom BiH, Zakonom o Vijeću ministara BiH, Poslovnikom o radu Predsjedništva BiH.

– Kao član Predsjedništva BiH služit ću ljudima u BiH, dakle građankama i građanima BiH i pokušat ću da donosim najbolje odluke za BiH. Ja nisam nikakav stranački član Predsjedništva koji mora polagati račun bilo kojoj političkoj partiji. Ja polažem račun građanima BiH i pokušat ću da donosim najbolje moguće odluke.

Kada to pitanje bude usaglašeno između političkih partija procedura će se pokrenuti i o tome će tri člana Predsjendištva BiH u zakonom propisanoj proceduri odlučivati. Ja ću detaljno sagledati to pitanje na način da vidimo postoji li konkretan program, kakve iskorake ćemo praviti i naravno, kada dođe vrijeme, izjasnit ću se i o tome – kazao je Bećirović.

On pojašnjava da članovi Predsjedništva BiH imaju ulogu koja je propisana Ustavom BiH.

– Ja se bavim, prije svega, onim poslovima koji su vezani za funkciju člana Predsjedništva BiH. Lideri političkih stranaka imaju obaveza da pregovaraju u smislu što bržeg uspostavljanja vlasti. Ja sam trenutno potpuno fokusiran na državna pitanja i na što kvalitetnije obnašanje ove funkcije koju obavljam. To ne znači da neću imati razgovore i sa političkim liderima i da ćemo pokušato u jednoj koordinaciji da dođemo do najboljih rješenja – istakao je Bećirović.

O 13. delegatu kojeg je SDA danas dobila kaže da to treba dodatno izanalizirati i nakon toga donijeti najkvalitetnije odluke.

– Mislim da to, u suštini, neće puno promijeniti stanje kada je riječ o formiranju nove vlasti, ali vidjet ćemo. U svakom slučaju, treba što prije formirati vlast, treba se što prije okrenuti reformskim procesima u BiH i početi provoditi ono što su obaveze BiH – kazao je on.

Svi moramo učiniti maksimalno da naredne četiri godine budu uspješnije

Bećirović ističe da, kada je riječ o SNSD-u, nije za to da ima četiri delegata u Domu naroda.

– Govorio sam to i liderima političkih stranaka da nije dobro da SNSD ima četvrtog delegata. Bio sam u Domu naroda i bio sam svjedok šta znači kada neko ima četiri delegata i kako blokira državu BiH. U tom smislu, ako je ikako moguće, te stvari treba izbjeći – rekao je Bećirović.

Navodi da je javnosti jasno zbog čega nije u Banjoj Luci bio na obilježavanju Dana državnosti BiH. Na pitanje koga vidi na mjestu predsjednika SDP-a odgovara: “Mislim da nije u toku ta vrsta političkog nadmetanja unutar SDP-a. Trenutno ima puno važnijih prioriteta. Ne mislim da će biti nekih velikih prioriteta oko toga.”

Naglašava da je jako važno da državni organi BiH donose ključne odluke, a ne da stranačke centrale donose odluke koje neko poslije mora provoditi.

– Svi moramo učiniti maksimalno da naredne četiri godine budu uspješnije. Da imamo konkretnije rezultate, da se okrenemo dijalogu, konkretnim projektima. Ima dosta pitanja u BiH koja su egzistencijalna i koja su jednako važna za svakog građanina i svaki narod. Ta pitanja moramo staviti na dnevni red, a ne samo sukobljavati se oko nekih stvari oko kojih evidentno neće biti kompromisa ni naredne četiri godine – zaključio je Bećirović u Dnevniku D Federalne televizije.

