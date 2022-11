Varhely: Podrška Dodika EU putu je ohrabrujuća

– Podrška predsjednika RS, Milorada Dodika u radu kako bi BiH dobila status kandidata je ohrabrujuća. Reforme se moraju ubrzati kako bi se dobila pozitivna odluka EUCO-a. Političko vodstvo je ključno – napisao je Várhelyi na Twitteru.

The support of RS President, @MiloradDodik for working toward #BiH’s candidate status was reassuring.

Reforms need to accelerate to receive a positive EUCO decision.

Political leadership is key. pic.twitter.com/YIb82cEX8u

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) November 29, 2022