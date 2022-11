Dodik: Ako nas budu gonili iz BiH, mi ćemo iz nje izaći

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je danas na press konferenciji u Istočnom Sarajevu da su sve institucije i sama BiH zarobljene spinovanjem koje dolazi iz “političkog” Sarajeva, piše Avaz.

Dodik je ponovio da ne postoji nijedna odluka o članstvu BiH o NATO, jer ne postoji usaglašen stav o tome, te da navodi člana Predsjedništva BiH Željka Komšića predstavljaju obični spin.

– Danas je lagao masovno, o svemu govorio na njemu svojstven način i to govori dovoljno o tome da neće biti nikakve mogućnosti dogovora. Poštujem Željku Cvijanović i njen pristup, ali će vrlo brzo vidjeti da to nije dobro mjesto i da će se tu veoma teško bilo šta moći dogovoriti. Ako hoće da razgovaraju s nama, imat ćemo dogovor, ako neće, to je njihova stvar – rekao je Dodik na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsjedavajućom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović.

On je dodao da je namjera političkog Sarajeva da se uruši sistem odbrane u BiH.

– Razvalili su obavještajnu službu, ne funkcioniše nijedan sistem predviđen Ustavom. Lažno se zaklinju u Ustav, a onda sve govore antiustavno. Naš pristup jeste Ustav – poručio je Dodik.

On je dodao da će Republika Srpska raditi na promjeni Ustava kako bi bio u skladu s potrebama RS.

– Umorni smo od pokušaja da BiH uredimo kao zajednicu tri ravnopravna naroda. Danas se na inauguraciji vidjelo da druga dva člana Predsjedništva BiH to gledaju samo forme radi. Ako nas budu gonili iz BiH, mi ćemo iz nje izaći – poručio je Dodik.

Govoreći o formiranju vlasti na nivou BiH lider SNSD-a je rekao da će u subotu razgovarati sa liderima HDZ-a BiH.

– Pobjednici u srpskom i hrvatskom narodu su SNSD i HDZ. Mi ćemo birati sa kim ćemo praviti vlast, a ne neko iz političkog Sarajeva. Imamo čvrst dogovor sa HDZ. Ako mogu bez nas da prave vlast, neka prave. Ako vam valjaju ovi iz opozicije, uzmite ih slobodno – rekao je Dodik.

Dodik je najavio da će brzo biti donesen zakon koji će predstavnike Republike Srpske na nivou BiH obavezati da poštuju odluke institucija RS.

