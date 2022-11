Stanivuković poručio: Neće Draško nigdje

Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković na današnjoj konferenciji za medije izjavio je da će postizbornu šutnju zbog koje su mnogi počeli špekulisati da odlazi iz PDP-a.

– Neće Draško nigdje – izjavio je on.

Stanivuković se osvrnuo o činjenici da je CIK BiH potvrdio rezultate .

– I pozivam sve da se u skladu s tim i tom politikom ponašaju. Da se poštuju rezultati izbora i 2020., ali i 2022. godine gdje je Banja Luka u svakom smislu i aspektu odbranila svoj rezultat. Neću robovati rokovima, ali bi bilo poželjno što prije, ali svi oni politički lideri kažu da vole Banja Luku i nadam se da su za to da se ona razvije. Spremni smo da shodno kapacitetima snaga u Skupštini i politički svako da prijdlog šta je potrebno Banjoj Luci, ali da se njen budžet čerupa je neprihvatljivo – izjavio je Stanivuković.

Šutnja odraz poštovanja

Stanivuković je danas izjavio da je šutio 30 dana od dana izbora. Ističe kako se nije oglašavao niti komentirao, ne zato što nema šta za reći, već je mislio da se snaga jednog čovjeka mjeri u tome koliko može šutjeti i trpjeti.

– Smatrao sam da je moja šutnja odraz poštovanja prema našim ključnim kandidatima, ali i prema dogovorenom planu za izbore gdje sam se svim političkim kandidatima zahvalio što su mi pružili podršku da pobijedim kao gradonačelnik Banjaluke, a ja ću pružiti vama podršku svu da se pobijedi na nivou Republike Srpske. To je bio naš politički dogovor i ja sam mislio da ga poštujemo. Bio sam i na prvim i drugim protestima, došao sam principijelno, nisam znao da li sam pozvan, ali sam osjetio da trebam doći. Čekao sam da prođu sve prijave i apelacije, da Centralna izborna komisija to sve završi i naravno u tom trenutku su se pojavile mnoge špekulacije i izmišljene priče i mislim da je danas pravo vrijeme da na njih odgovorim – izjavio je Stanivuković.Pobjedi kandidata značajno je doprinjela Banja Luka, tvrdi on. Kaže da je zbir glasova od 11.000 u Banjoj Luci donio pobjedu PDP-u.

– A ja najveći broj glasova. Smatram da smo maksimalno koliko smo mogli dali za pobjedu, za raju, tim, više od ovoga nije moglo. Danas se očigledno to sve manje uvažava, a onda se šutnja protumačila kao gdje to ide Draško. Oprostite, ali ne ide nigdje – poručio je on danas.

Ostaje gdje je

Kaže, da uprkos tome, ako to nekome smeta, on ostaje tamo gdje je kao pobjednik.

– Pobjednik u nizu opozicionih poraza, mandatar nisam ničiji niti ću biti zato što ja to neću. Vaspitan sam tako da ne prihvatam nikada ništa od onoga što ne zaslužujem. Moji saborci i prijatelji nisu pobijedili tako da nije pobijedila ni ideja u koju sam vjerovao. Smatram da su potrebne reforme i reorganizacija, sagledavanje daljih koraka, ali apsolutno nije upitno gdje sam. Smatram da nekada treba šutjeti u timskom duhu ako se sa nečim ne slažete i to sam i uradio, a danas oni što komentarišu i misle da su pametni, griješe jer je šutnja zlato – rekao je Stanivuković.

Prisutnima je uputio pitanje “gdje bi to prelazio”, dodavši da se zna da ko prelazi, to radi onaj koji izgubi i bori se za funkciju, a on je, kako dodaje, gradonačelnik nemojte to zaboraviti.

– Ko meni može dati veću čast i funkciju nego ovu što mi je dao narod. Glup čovjek ne dolazi dovdje i kada dođe i opstane zna koji mu je naredni korak. Dovoljno sam sazrio da ne ‘skačem’ na svaku i ne komentarišem. U politici je mudrost biti voda i to znači pronaći prolaz kojim trebate ići, ja vodim Banja Luku i moja je obaveza da vodim Banja Luku – izjavio je Stanivuković danas.

Služi Banjoj Luci

Na konferenciji je pomenuo i lidera SNSD-a Milorada Dodika.

– Protiv sam Milorada Dodika, Željke Cvijanović i da li trebam onda svu Banja Luku i svoj narod okrenuti na RS. Naravno da se tako neću ponašati jer sam gradonačelnik i to ne mogu, a i da se tako ponašam onda nisam patriota i to neću nikada raditi. Moje je da služim Banjoj Luci. Vaša snaga u politici se mjeri onoliko koliko se odričete ličnog, a ja to radim. Zašto mi je potrebno da je budem nečiji, pa ja sam vlast. Nastavljam se boriti za Banja Luku i projekte, koketirati ili sarađivati s nekim zbog toga kako god to neko nazvao ili špekulisao”, naglasio je Stanivuković.

Rukovodstvo PDP-a je, kako on kaže, zrelo za potpunu reformu navodeći da na to ne treba dugo čekati.

– Smatram da sve treba biti poznato u toku ove kalendarske godine. Rezultat je loš i to se vidi golim okom, nema rasta i napretka i Banja Luka nosi 50 posto izbornog rezultata. U tom pravcu treba preispitati rezultat, sagledati kako dalje, odluke donijeti veoma brzo, stavljam se na raspolaganje. Kada je ovakav izborni rezultat smatram da svi trebaju podnijeti ostavke pa i ja zajedno sa tim ljudima pa da vidim ko bi mogao dalje. Ali to će odlučiti organi stranke, a ja smatram da treba dalje da se jače bavim politikom, da snažim svoju poziciju. To što imate dobar rezultat u Banja Luci apsolutno ne znači da će dio stranke to verifikovati, politički život je nešto drugo. Mi ćemo danas imati sastanak s predsjednikom PDP-a Branislavom Borenovićem i smatram da ćemo do kraja godine imati jedan snažniji PDP koji će moći odgovoriti 2024. i 2026. godini – mišljenja je Stanivuković, piše Avaz.

