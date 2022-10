Komšić o Dodiku i Vučiću, formiranju vlasti, strankama

… u Dnevniku D smo pitali Željka Komšića, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Kaže da je sve upućivalo na to da je Dodik pobjednik izbora za predsjednika RS-a.

“Rezultat SNSD-a, rezultat Željke Cvijanović jednostavno teško je bilo da Dodikov rezultat ne prati te rezultate. Mislim da je bilo za očekivati da on iz ove priče izađe kao verifikovan pobjednik izbora u Republici Srpskoj.”

Na pitanje ima li razlike između opozicije i vlasti u RS-u kada je riječ o pogledu na državu odgovara: “Nema neke bitne razlike. Svi mi znamo, osnovni politički ciljevi i jedne i druge političke grupe u RS-u su isti. Jedno vrijeme je ova grupa koja je sada opozicija daleko bila agresivnija u svojim stavovima. Kako je prešla u opoziciju postala je blaža ali nikad nisu odustali od svojih glavnih političkih ciljeva. Dodik je u početku došao kao velika promjena, veliko osvježenje i onda se prometnuo u oivo što danas jeste. Gori je čak u nekim izjavama od onih koji su danas opozicija. Ne vidim tu neku bitnu razliku u osnovnim političkim idejama i stavovima. Možda je razlika što je opozicija trenutno manje agresivnija u iznošenju tih svojih glavnih političkih ciljeva.”

Smatra da Dodik iritira Aleksandra Vučića.

“I to iz jednog razloga – što postaje mjera srpstva i u Srbiji. Na taj način indirektno ugrožava poziciju Vučića kao lidera tog srpskog sveta. S druge strane, Vučić je ipak toliko iskusan i toliko mudar političar da se nikad neće javno opredjeljivati prema toj činjenici. Sasvim je moguće da mu je npr. bliža opozicija u RS-u, ali toliko je mudar da zna kada bi se opredijelio da bi mu to dalo kontra efekat odmah. Odrazilo bi se na neki način u samoj Srbiji na cijelu situaciju i podršku njemu. Dakle, sasvim je moguće da se Vučiću ne sviđa Dodik jer mu on zaista postaje teret, pogotovo zbog sve agresivnije proruske politike koju on i ne krije, za razliku od režima u Beogradu koji to sad farba u ove, sad u one boje. I naravno time predstavlja problem Vučiću u razgovorima prije svega sa zapadnim zemljama. Ali Vučić to nikad neće otvoreno reći. Ali nemojte zaboraviti da je Dodik podržavao svaku vlast u Beogradu, pa i za Vučića je govorio da je politički pobačaj, pa kad je ovaj postao predsjednik ploča se okrenula. Opozicija je uvijek bila ta koja je klela se na vjernost u Beogradu i to bez trunke zadrške. Dakle sve je to u suštini isto kad govorimo o nekim stvarima koje se tiču budućnosti BiH i odnosa u regionu.”

O propustima CIK-a kaže: “Ne znam da li je to trka, zbrka, da li je stres, ali jedno pravilo vrijedi u svemu što radite u životu, pogotovo u poslovima koji su odgovorni. Lijepo je ljudima vjerovati, ali je još ljepše provjeravati. Naravno, sad će se otvoriti nova priča. Je li neko prevario Begića, je li on stvarno dobio, nije dobio. Ta priča dobije krila i samo dalje komplikuje situaciju u cijeloj zemlji. U svakom slučaju, više profesionalnosti ne bi škodilo ni u ovom slučaju.”

Komšić ističe da se boji situacije u Ustavnom sudu.

“Ustavni sud je ostao već bez jednog sudije. Polovinom augusta je Mato Tadić otišao u penziju. Vrlo brzo ide i Miodrag Simović u penziju i ostavljate Ustavni sud bez dvojice domaćih sudija i onda se postavlja pitanje kako će taj Ustavni sud uopće moći da radi.”

Pojašnjava da, prema trenutnom stanju, niko nije nezaobilazan u formiranju vlasti.

“Čak i ono o čemu se pričalo da je HDZ neprikosnoven u priči o formiranju vlasti zbog većine koju može realizovati u federalnom Domu naroda u Klubu Hrvata, ako primijenite Schmidtov model ispada da je i to čak upitno jer HDZ 90 sa ostalim delegatima iz reda hrvatskog naroda koji nepripadaju HDZ-u čak dobija mogućnost da kandiduje predsjednika,odnosno potpredsjednika Federacije. Druga je stvar što HDZ 90 to neće nikad uradit. HDZ će po svemu sudeći onda biti ono što je konstanta u priči o formiranju vlasti, prije svega na Federaciji. Očigledno da će vlast na Federaciji kako će se formirati uticati i na državni nivo.”

Navodi da DF nije počeo razgovore o formiranju koalicija.

“Ja jesam razgovarao sa gospodinom Nikšićem, sa gospodinom Efendićem, ali nije to bilo ništa neki čvrsti razgovor ili da smo razgovarali o nekim uvjetima neke saradnje. Izuzev što smo gospodinu Efendiću rekli da on ima našu podršku za premijersku poziciju u Kantonu Sarajevo. Ako on to zaista želi mi ćemo stati iza njega, bez obzira bili mi vlast ili opozicija. I on bi kao premijer imao podršku četiri godine bez obzira bio DF opozicija ili vlast.”

Naglašava da se prvo treba dogovoriti šta se treba raditi u ovoj zemlji.

“I u političkom, a pogotovo u ekonomskom smislu. U ekonomskom smislu ide teško vrijeme. Bojim se da će naredne dvije godine biti vrlo teške ekonomski jer sve ono što se dešava na svjetskom tržištu kapitala prelit će se kod nas. Novac će poskupiti, što znači biće ga sve manje u opticaju. To će se odraziti na sve i stvari će postajati sve teže i teže. Ali očigledno da to nije priča koja dominira našim političkim životom, nego dominira ko će biti vlast, da li će SDA prije svega ostati vlast ili će Trojka zamijeniti SDA i ta dominacija političkih obračuna nad nekim drugim ključnim temama, kao što je budućnost razgovora o izmjenama Ustava i i dalje promjena Izbornog zakona, kako se postaviti prema ekonomskim, socijalnim stvarima, kako se postaviti prema pitanjima energije. Postoji masa stvari koje čekaju odgovore onih koji su izabrani a zapravo sve je zamijenila priča o tome hoće li SDA ostati vlast ili će Trojka preuzeti mjesto SDA.”

Komšić smatra da će se prije formiranja vlasti čekati razrješenje pitanja domova naroda, prije svega u Federaciji.

“Mislim da je situacija u RS-u poprilično jasna, tu SNSD i njegove koalicione stranke su neko ko želi da bude dio državne vlasti. Čekat će se rasplet u Domu naroda PFBiH. Mislim da Ustavni sud neće stići da donese privremenu mjeru. CIK će uraditi uputstvo kakvo takvo o popuni Doma naroda i ono će se početi primjenjivati.”

O zaključku HNS-a da ga se proglasi nepoželjnom osobom kaže: “To trube godinama. Nikad nije ni bilo nikakve koalicije sa HDZ-om. Ja nemam ništa protiv, po meni HDZ ima legitimitet i legalitet i ja poštujem njihov izborni rezultat. To nije sporno. Ja nemam problema s tim da u političkom životu kakav vlada u BiH, gdje je nemoguće praviti bilo kakvu priču o formiranju vlasti bez tih etničkih političkih subjekata, da to prihvatim. Ali oni imaju problema da prihvate i DF i mene i osporavaju i legitimitet i legalitet, mada se nijedno ni drugo ne mogu osporiti.”

Na pitanje koja je cijena koalicije sa HDZ-om odgovara: “Po onome što sam dosad vidio NiP je spreman da ide u tom pravcu, bar su tako rekli. Mislim da SDP nikad neće pristati, bez obzira u kojoj varijanti bude. Mislim da i Naša stranka će tu plivati ali neće u konačnici pristati. Za SDA nisam siguran kako će se ponašati u novim okolnostima jer očajnički žele da budu dio vlasti. Mi nikad nećemo pristati na bilo šta što je suprotno evropskim standardima i presudama Evropskog suda za ljudska prava.”

Naglašava da u Kantonu Sarajevo DF neće koalirati sa SDA.

“Mislim da od te koalicije, sve i da hoćemo, ne bi ništa bilo jer Trojka ima većinu. Izlazak iz Šestorke je bio vezan za nešto sasvim drugo.”

Kaže da sa Elmedinom Konakovićem dijeli mišljenje da DF i NiP neće u koaliciju.

“Ja lično ne želim koaliciju sa NiP-om jer je to stranka koja je radikalnija od SDA. Ako ima nešto u meču se slažem u Konakovićem to je da nismo jedno za drugo. Oni otvoreno pristaju na ono što HDZ traži u ovoj zemlji.”

Pojašnjava da ne postoji jedinstven stav u međunarodnoj zajednici pogotovo otkako se Schmidt odlučio na poteze na koje s eodlučio, piše Federalna.

“Većina evropskih zemalja drži se tu po strani. Diplomatski mudro šute, a u diplomatiji je to neodobravanje. S druge strane, činjenica jeste da Amerikanci otvoreno guraju izbacivanje SDA iz vlasti. To je ono što mi je rekao Nikšić, to je ono što mi je rekao Efendić. Da se od njih traži da ne idu sa SDA.”

