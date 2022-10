Schmidtov zamjenik posjetio Nikšića

Prvi zamjenik visokog predstavnika i supervizor za Brčko Distrikt Jonathan Mennuti danas se sastao sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem.

Iz OHR-a je saopćeno da su Mennuti i Nikšić razmijenili stavove o političkoj situaciji i rezultatima općih izbora, kao i obavezama bh. lidera kako bi se ubrzao proces reformi, pišu Vijesti.ba.

