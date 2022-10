Predsjednik SDP-a Nikšić uoči sastanka opozicije: Nismo razmatrali opciju koalicije sa SDA

Na današnjem sastanku predsjednika stranaka opozicije koje će biti parlamentarne na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, a koje su pružile podršku kandidaturi Denisa Bećirovića za člana Predsjedništva BiH razgovarat će se o budućim načinima saradnje u procesu formiranja vlasti, potvrdio je za Anadolu Agency (AA) Nermin Nikšić, predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) BiH koji je i organizator sastanka.

“Radi se o okupljanje predsjednika stranaka na kojem želimo da se zahvalimo na podršci za kandidaturu Denisu Bećiroviću za člana Predsjedništva BiH i da se vidi kakva su razmišljanja. Nema tu nikakvih odluka danas. Za to trebaju odluke organa. Ali, i priča oko Bećirovića je pošla tako što smo prvo sjeli i dogovorili hoćemo li krenuti u tu priču. Tako da evo ništa se spektakularno neće desiti, ali važno je da razgovori otpočnu”, naveo je Nikšić.

Istakao je da su na sastanak pozvani predsjednici onih stranaka koje su prešle izborni prag na bilo kojem nivou vlasti ili imaju šansu da ga peđu do kraja brojanja glasova i utvrđivanja rezultata općih izbora.

“Nismo širili dalje tu priču, za sada”, naglasio je Nikšić.

Predsjednik SDP-a BiH dao je i pojašnjenje o tome da li će stranke opozicije prvo pokušati uspostaviti vlast u kantonima gdje je to moguće ili će taj proces ići paralelno s uspostavom vlasti na federalnom i nivou Bosne i Hercegovine.

“Nemamo nikakav načelan dogovor. Tek ćemo sjesti i vidjeti o idejama šta je to i gdje je to moguće. Još uvijek nisu konačni rezultati općih izbora, moguće su promjene oko broja mandata do kraja utvrđivanja izbornih rezultata. Kada to bude definitivno znat ćemo na čemu smo. U načelu danas ćemo pričati šta bi bila ideja”, rekao je Nikšić.

Govorio je i o tome da li je moguće da SDP BiH bude dio neke koalicije koju bi predvodila SDA.

“Nije ni razmatrana ta opcija. SDP BiH je ozbiljna politička partija i nastupom smo pokazali u okviru projekta ‘Trojka’ šta se može i kako se može. Imamo sada tu odgovornost kao najjača politička partija u opozicionom bloku da probamo biti integrativni faktor i okupiti što više opozicionih političkih partija. Šta će na kraju biti rezultat, odnosno šta će biti interes drugih političkih partija, a na kraju šta će biti interes SDP-a BiH vidjet ćemo. Konačne odluke se donose na organima. Sada razgovaramo o onome što su opcije na stolu”, poručio je Nikšić.

Inače, kandidaturu za člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića podržalo je 11 političkih partija i to SDP BiH, Narod i pravda (NiP), Bosanskohercegovačka inicijativa (BHI), Naša stranka (NS), Savez za bolju budućnost (SBB), Stranka penzionera-umirovljenika (SPU), Bosanskohercegovačka patriotska stranka (BPS), Mostarska prva partija (PMP), Narodna evropska stranka (NES), Pokret demokratske akcije (PDA) i Pokret za “Nove generacije”.

Prema dosadašnjim rezultatima općih izbora izborni prag nisu prešli ni na jednom nivou SPU, BPS i PMP.

