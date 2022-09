Dodik: Nema formiranja vlasti bez riješenog pitanja gasovoda

“Razumljivo je da Srbija ima stav da ne priznaje referendume, jer ako priznaje referendum onda je na korak do priznanja Kosova. S druge strane, mi koji se borimo za naš status u Republici Srpskoj smatramo da referendum koji je najopštiji način izjašnjavanja naroda, treba i mora da bude dio prihvaćene političke prakse. Rusija ima pravo da štiti svoju milionsku populaciju na tom prostoru”, naveo je Dodik za Sputnjik.

Dodik je govorio i o ekonomskim i energetskim projektima. Ističe da za gasovod (koji namjerava graditi s Rusijom) ostaje da se osigura dozvola državnih organa.

“Da se prođe granična linija, a to je Drina. To već godinama osporavaju u Sarajevu. Mislili smo da će se oni urazumiti ali ništa od toga. Ne radi se ni o kakvoj novčanoj obavezi BiH, finansijske stvari su riješene između nas i Rusije i značajan dio tereta pada na njihovu stranu. Dozvole daje Republika Srpska, od Sarajeva nam treba samo ta za prolaz ispod Drine. Teško mi je da govorim da je Drina nama granica ali je to formalno-pravno tako. Oni su našli taj momenat da nam zagorčavaju i projekat i život. To je veoma obimna investicija, možda naznačajnija u RS-u ikada. Sarajevo tim stopiranjem pokušava da se dodvori Zapadu koji je bijesan i na Rusiju i na Putina. Čekat ćemo ih, imaju i oni projekte, kada budu spremni nas da puste, pustit ćemo i mi njih, ali ne volim to. Nisam ja takav čovjek, ne zaustavljam ja nikakve projekte ali naprosto dođete u poziciju da drugačije ne možete, ako se to mjeri ovim aršinima u Sarajevu, onda ćemo i mi tako”, zaprijetio je Dodik.

Smatra da će sve biti završeno do Nove godine.

“Bit će to jedna od najvažnijih tema za samo formiranje vlasti i ako toga ne bude, neće biti ni formirana vlast. U Sarajevu moraju da računaju na to da je to za nas ona crta koja mora da bude riješena pogotovo što to njih ništa ne košta, ništa im ne znači, osim što žele da nam onemoguće taj projekat”, tvrdi Dodik.

Poručio je da ukoliko se BiH ne vrati na ustavni poredak, Srpska će pokrenuti pitanje nezavisnosti.

“Kada će biti taj trenutak, to ćemo mi odabrati. Sada će ovi iz opozicije reći da Dodik to stalno govori. Da, ali sam ja to pitanje legalizovao, svi očekuju da se to desi. Kada sam prije pet godina ovo prvi put spomenuo, niko nije smio ni da progovori. Mi možemo da prihvatimo BiH kakva je napisana od slova do slova u Ustavu, ako nećete tu, onu kakvu ste vi zamislili sigurno nećete dobiti. Kada ćemo mi izaći iz nje? Kada se stvore okolnosti. Zapad je bijesan i mislim da bi oni rado na nekima kao što smo mi pokazali svoju snagu, zato ćemo i mi malo pričekati, jer nismo iracionalni”, naveo je Dodik, piše Klix.

