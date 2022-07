Plenković o namjeri Schmidta: Ovo je tek prvi korak. Donekle popravlja ono što se može

On kaže kako su se pregovori oko Izbornog zakona u BiH vodili dvije godine i nisu doveli do konačnog rezultata.

“Cilj Schmidta je bar donekle popraviti što se može i da Hrvati nakon izbora budu u mogućnosti učestvovati u vlasti na načina da to budu legitimni predstavnici u vlasti”, govori dodajući da je ovo prvi korak prema cjelovitoj ustavnoj reformi u BiH.

“Imamo situaciju da je jedan narod opravdano nezadovoljan jer mu drugi biraju predstavnici. Ako hrvatskog predstavnika 16 godina biraju oni koji nisu Hrvati, onda je to izigravanje Daytona i to nije u redu. Ovo što Schmidt sada nastoji napraviti je da se to bar djelomično spriječi”, kaže, prenosi Raport.

