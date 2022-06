Milorad Dodik: Jedini lideri u svijetu su Putin i Xi Jinping

– Da nije bilo bitke za Koridor i da nismo uspjeli, pitanje je da li bi bilo Republike Srpske. I to je nešto što je bilo neophodno učiniti nakon svega onog što smo preživljavali u banjalučkoj regiji, Republici Srpskoj Krajini – istakao je Dodik na obilježavanju 30 godina od operacije Koridor.

Dodik je podsjetio da je “neprijatelj, združen zajedno sa muslimanima i Hrvatima i velikim silama koje su tada odredile ko je krivac u ratu, a to smo po njima, naravno, bili mi, htio da nas zatvori i dovede u poziciju beznađa i učini ili da se iselimo, predamo, asimiliramo ili nešto drugo, ali u tome nisu uspjeli”.

– Ali, imali smo generale Talića, Simića, Kelečevića, vojsku, policiju. Imali smo državnu vlast koja je već funkcionisala jer je Republika Srpska formirana 9. januara. Donesene su odluke koje su morale da budu i kao što i sami vidite, ono što je tada manje – više bio dio ovog Koridora danas je Republika Srpska – poručio je Dodik.

On je naglasio da je Republika Srpska “jedini uslov našeg opstanka”.

– Dok živi i dok se vidi Republika Srpska, ovdje će živjeti Srbi. Onda kada ne bude Republike Srpske, pišite da počinju iseljavati. Ali, ljubav koju 30 godina imamo prema Srpskoj nedvosmisleno govori jedno nama, a to je da smo pokazali sposobnost da odbranimo mir. Malo je istorijskih trenutaka oko Srba da nisu rat koji su dobili izgubili u miru. Republika Srpska je dokaz da smo u miru očuvali Republiku Srpsku – rekao je Dodik.

Dodik je poručio da pored svih najezdi koje nisu bile male i on može tome da posvjedoči, Republika Srpska je ostala okrnjena, ali Republika Srpska koja čeka jedno novo vrijeme koje nam neumitno dolazi, u kojem mora da se snađe i da donosi teške i važne odluke.

– Republika Srpska je ovdje, ona je fakat, zato stalno navaljuju na nju i žele da je umanje, i stalno među nama traže one s kojima bi to uradili. Republika Srpska je i trebala, po mojoj viziji, po mom razmišljanju da čeka vrijeme složenih, usložljenih međunarodnih okolnosti i da onda bude svoja na svome – izjavio je Dodik.

“Odlaskom Merkel Zapad više nema lidera”

Dodik je dodao da danas svijet nije onaj koji je bio prije deset godina i da je postalo problematično.

– Mnogi se danas u svijetu pitaju šta nam bi, zašto smo došli u ovu situaciju, dokle će ovo da traje, kako ćemo se izvući iz ovog, ko treba to da uradi? Ono što je deficit na Zapadu je deficit lidera. Odlaskom Merkel Zapad više nema lidera – istakao je Dodik.

Dodik je naglasio da su “jedini moćni i veliki lideri na globalnom nivou danas ruski predsjednik Vladimir Putin i kineski predsjednik Xi Jinping”.

– Ostali pokušavaju da nekim tek startovanim ili nedovršenim političarima grade bezbjednost energetsku i svaku drugu Evrope, pa su došli u poziciju da već danas po velikim gradovima Evrope gledate kolone nezadovoljnih ljudi koji protestvuju protiv toga. Govorili su da im ne treba ruski gas, da im ne treba ruska nafta. Odjednom dobijamo daleko veće cijene. I mi smo ti koji moramo da trpimo zbog toga. Ovo što imamo povećane cijene je zato što Evropa ima loše političare. Dovelo nas je u poziciju da su cijene nafte na evropskom tržištu, na ukupnom tržištu otišle visoko gore. I mi to naravno sada trpimo – precizirao je Dodik.

“Neodrživ život u BiH”

Dodik je uvjeren da će veoma brzo doći vrijeme za bitnu odluku ovog naroda.

– Nikada nismo odustali od toga da Republika Srpska bude ono što je bila 9. januara 1992. godine. Mi smo Republiku formirali kao svoju državu i to je ono što nama treba. A ovo obilježavanje je samo potvrda da smo spremni da izdržimo, trpimo i dočekamo – rekao je Dodik.

Dodik smatra da je “nama život neodrživ u BiH”.

– U Republici Srpskoj trpimo zbog BiH svih ovih godina. Veliki su 1995. godine odlučili da kažu da moramo zajedno, a samo nekoliko godina prije toga razbili su Јugoslaviju u kojoj su dominantni bili Srbi, Hrvati i muslimani i onda su nas sve strpali u BiH – naveo je Dodik.

“Kako je moguće da BiH uvede sankcije Rusiji kad je Rusija garant Dejtonskog sporazuma?”

Dodik je poručio da je ponosan što je vidio Putina prije sedam dana.

– I kada sam mu govorio o ovim našim stvarima, i kako ja vidim situaciju u ime nas, onda mi je rekao samo jedno, a to je da oni ne napuštaju prijatelje – rekao je Dodik.

On je istakao da su Rusi ti koji su kroz istoriju pokazali da nam nisu nanijeli nijedno zlo.

– Nekima među nama se diže kosa na glavi kada se priča o Rusima. Zašto? Kad je Britanija htjela da u Ujedinjenim nacijama kaže da smo mi genocidan narod, Rusi su došli u UN i rekli “Nije. Evo veto.” I šta sad mi treba da uvodimo sankcije zbog tamo nekih frustriranih političara po Zapadnoj Evropi? Kako je moguće da BiH uvede sankcije Rusiji kad je Rusija garant Dejtonskog sporazuma? – istakao je Dodik.

“BiH čeka kandidatski status da bi ovdje i dalje stranci odlučivali”

Dodik je istakao da su onda “počeli da tvrde kako Republika Srpska koči evropski put”.

– Bili smo neki dan u Briselu i predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel kaže: “Dajte da se nešto dogovorimo, da ja mogu da izađem pred lidere EU i pričam o tome da imamo neki dogovor”. I onda oni prime Ukrajinu, a nama kažu da čekamo. A znate zašto? Zato da bi ovdje stranci i dalje odlučivali, da bi Kristijan Šmit i ne znam ni ja ko i tri sudije Ustavnog suda određivali nama sudbinu – poručio je Dodik.

Prema njegovim riječima, nama je uvijek bilo važno da sačekamo vrijeme.

– Prvi put u istoriji, bar meni poznatoj, Srbi čekaju vrijeme. Moramo da budemo strpljivi da razumijemo vrijeme. Samo oni narodi koji budu sposobni da razumiju ovo vrijeme i sačekaju trenutak znaće. Evropa neminovno dolazi u konfuziji, do svojih unutrašnjih problema. Molim se Bogu da ponovo u Americi dođe Donald Trump – rekao je Dodik.

“Srbi nemaju slobode bez države”

Dodik je poručio da nije napustio osnovne vrijednosti naše borbe.

– Bio sam oficir Vojske Republike Srpske do 1993. godine kada je parlamentom odlučeno da svi poslanici, a ja sam bio poslanik Narodne skupštine od početka Republike Srpske i jedini sam iz te generacije koji je još ostao na političkoj sceni, onda su rekli da je naša ratna obaveza parlament. Јa nisam spreman da izdam te ljude, te vrijednosti, znam šta je bilo svima nama, jedino na pameti je bila država. Srbi nemaju slobode bez države, samo država može garantovati slobodu – poručio je Dodik.

Dodik je naglasio “da nema Republike Srpske, ne bi ovdje bilo ni Srba”.

– Pogledajte kako žive u FBiH, u Crnoj Gori, kako se snalaze i kako žive u Hrvatskoj i koliko ih ima. U Sloveniji ne dozvoljavaju ni da se kvalifikujemo kao nacionalna manjina, a kamoli nešto drugo. Pogledajte na Kosovu i na mnogim drugim mjestima. Garant slobode srpskog naroda je država, Republika Srpska i mi je živimo i živjećemo kao država – izjavio je Dodik.

“Mora se vjerovati u Republiku Srpsku”

Dodik je dodao da i Republika Srpska ima dvije države, Srbiju i Republiku Srpsku.

– Mi ne rušimo ništa samo nećemo da živimo u onome što nema uspjeha, u BiH mnogi govore kao propaloj, nedovršenoj zemlji. Nemojte vjerovati onim među nama koji govore kako treba sarađivati. Mi i mi hoćemo saradnju, ali nemoguće da se svaki dan traži nešto od Republike Srpske da da. Zaustavili smo ih zadnjih deset godina i zaustavićemo. Uspjeh naše države, uspjeh naše slobode je u tome da zaustavimo prenos na nivo BiH. Koji je smisao da prave BiH za Srbe, da naprave Sarajevo i jačaju kao centralni glavni grad iz kojeg je otišlo 150.000 Srba? U čemu je smisao za Srbe? Ne može. Ima Dejtonski sporazum koji je rekao šta može da se radi na nivou Sarajeva i ništa više – rekao je Dodik.

Dodik je istakao da sad više nije spreman da kaže ni manje.

– To ćemo odrediti kako ćemo dalje. U tom pogledu vas zavjetujem da budete politički, društveno odgovorni, da budete i razumijete ovo vrijeme. Mnogi od nas imaju svoje poteškoće, srećem mnoge ljude, ali morate da razumijete da ovi sa Zapada koji dolaze pokušavaju da vas razuvjere. Oni ne žele da vas uvjere u njihove vrijednosti nego žele da vas uvjere da ne vjerujete u ništa, a kad ne vjerujete u ništa onda je to prvi korak da ne vjerujete u Republiku Srpsku. Njoj se mora vjerovati, bez obzira kolko je nekome teško bilo – naglasio je Dodik.

“Republika Srpska jedina ima potencijal da zaštiti Srbe na ovim prostorima”

Dodik je istakao da Republika Srpska jedina ima potencijal da zaštiti Srbe na ovim prostorima.

– Јa nisam protiv muslimana, eto njima njihova Federacija, ali pustite nas ovdje. Zašto nas zaustavljate da gradimo Buk-bijelu, zašto nas zaustavljate da gradimo aerodrom u Trebinju? Iz nikakvog razloga nam prave proceduralne probleme, to je samo pokazatelj kako bi se to dešavalo i šta bi ovdje bilo za 30 narednih godina da nema Republike Srpske. Bila bi prazna ljuštura u kojoj bi još po koji starac ovdje hodao. Kad bi se Srbi raselili dolazili bi ovdje na neke svetkovine i sve to bilo, a usput bi uselili i ove muslimane koji dolaze iz arapskih zemalja koji dolaze kao migranti – rekao je Dodik.

Dodik je poručio da je i sada ponosan na odluku koju su on i predsjednica Srpske Željka Cvijanović donijeli prije pet godina i kada su rekli da nema migrantskih kampova u Republici Srpskoj.

– Vlast BiH je prije četiri – pet godina donijela odluku da se kamp napravi u Bijeljini, Banjaluci i Trnovu, a mi smo rekli da ne može. Danas bi gledali mnogo stvari koje gledaju oni po Bihaću, iako imaju istu vjeru, ne mogu nikako zajedno – izjavio je Dodik, dodavši da se ovdje svaki dan mora braniti republika.

“Cijena struje ostaje na niskom nivou”

Govoreći o ekonomsko – solcijalnoj situaciji, Dodik je naveo da zna da stvari nisu kao prije godinu dana.

– Inflacija je otišla, inflacija je indukovana. Mi pokušavamo da mjerama koje su moguće suvereno vladamo cijenama električne energije. Zadržaćemo cijene električne energije na niskom nivou, ali ona opet mora biti ekonomična. Ako je porasla nafta, onda znači i troškovi proizvodnje električne energije u termoelektranama rastu. Toga moramo biti svjesni. Ali ona će ostati najniža u Evropi. Najniža za naše ljude. Naša politika je našim ljudima jeftina struja, a ovo što imamo viška izvozimo i pravimo balans u kojem ipak imamo pozitivan bilans. To je ono što radimo, nastavljamo i gradićemo ponovo Republiku Srpsku – rekao je Dodik.

“Autoput Banjaluka – Beograd biće posvećen proboju Koridora”

Dodik je naglasio da je “zavjet ljudi koji vode Republiku Srpsku da se izgradi autoput Banjaluka – Beograd”.

– Taj autoput će biti posvećen proboju Koridora. Taj put 9. januar, kako smo ga nazvali, biće završen u narednih četiri – pet godina. U narednih mjesec dana krenućemo sa jednom dionicom, to je od Rače pa do Bijeljine i nastaviti odavde da gradimo dalje – kazao je Dodik.

Dodik je istakao da se tu neće stati jer “Republika Srpska sva pripada nama, gradimo i dogovaramo autoput dalje”.

– Od Višegrada gdje će doći autoput iz Srbije jedan krak će ići prema Istočnom Sarajevu, drugi ide prema Trebinju. Kada to uradimo, Republika Srpska dobija konfiguraciju koju smo željeli i ona će biti daleko razvijenija. Ljudi dolaze velikim putevima, autoputevima, a malim jedva čekaju da odu. I zato mi gradimo autoputeve, i to će biti ono što želimo – naglasio je Dodik.

Dodik je poručio da je uvjeren da samo okupljanje Srba oko ideje koja se zove Republika Srpska, garantuje našu slobodu.

– Uvjeren sam da zato treba da se žrtvujem i ja. Јa ću to činiti dok živim. Šta god gradio, moj zavjet je Republika Srpska po svaku cijenu – zaključio je Dodik, piše RTRS.

