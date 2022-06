Bakir izetbegović: “Moramo biti jaki ako želimo da budemo ravnopravni”

– Petsto devet Nevesinjana, 305 civila. Ovdje je živjelo prije rata oko 3.300 Bošnjaka. Kažu kada jedna vojna jedinica izgubi 10 posto vojnika da je ona desetkovana, da nije u stanju da se brani više. Ovo je gore od desetine, ali Nevesinje nije desetkovano. Nevesinje je poslije dalo velike borce, 23 Ljiljana, ljude poput Muse Tinjaka, za kojeg znate kako je junački poginuo kod Kalinovika. To su ti ljudi diljem BiH koji su zaustavili onu silu koja je izgledala i doimala se nezaustavljivom – kazao je Izetbegović.

Po njegovim riječima, svaka smrt je posebna i svaki put se potrese Univerzum kada čovjek bude nasilno ubijen. Niko nema pravo nasilno uzimati živote.

– Svaki put kad jedan čovjek bude ubijen, kao da je pobijen čitav dunjaluk. Zato ne smijemo govoriti o 509 Nevesinjana, svaki do njih je sudbina za sebe, svaki od njih je priča za sebe, svaki od njih je ime, duša, lice za sebe i treba ih pamtiti – naveo je Izetbegović.

Napomenuo je da su „užasne stvari radili diljem BiH, 1995. i genocid u Srebrenici je nešto što svijet pamti“.

– Ali najteži mjesec u bh. ratu i agresiji nije bio taj juli 1995., bio je to juni 1992. godine, tada su napravili masovna etnička čišćenja, konc-logore i užasna poniženja priredili našem narodu, našim ženama, našoj djeci, našim ljudima – kazao je Izetbegović.

Postavio je pitanje kako s takvim ljudima?

– Mi to ne razumijemo. Pitamo se o tome kako su bili spremni da rade takve stvari, ne samo ovdje u Nevesinju. Danas se i u Kalinoviku ista stvar obilježava. Pa će doći juli – Prijedor, Srebrenica. Kako su mogli da rade takve stvari, pitamo se i nikad to, hvala Bogu mi nećemo razumjeti. Jer bi dio toga zla morali imati u svojim dušama da bi ga razumjeli. Ono je za nas hvala Bogu nerazumljivo – istaknuo je Izetbegović.

Govoreći o tome kako dalje, kazao je „kao prvo, pamtiti, ne dati da izjednače strane“.

– Nismo isti. Njihov sistem ratovanja je bilo sistematski očistiti, pobiti, preplašiti, zatvoriti u konc-logore, masovno silovati, otjerati. Naš sistem rata je bio sistematski to zaustavljati, gdje se desi sistematski to kažnjavati, dakle sankcionisati i to je ta ogromna, suštinska razlika. Ne smijemo dopustiti da se to izjednači, ni da se približno izjednači – naglasio je Izetbegović.

Drugo, dodao je on, „ne smijemo se zavaditi sa svim Srbima“.

– Svaki zločin je individualan. Neko će reći pa previše je bilo tih individualnih zločina. Jeste, ali dok jedan Srbin ima koji je to osuđivao, koji se tome suprotstavljao, mi se ne smijemo s tim narodom na takav način odnositi, ne smijemo upasti u zamku mržnje i osvete. Ne smijemo sve Srbe izjednačiti sa zlikovcima. Dakle, zlikovce odvojiti od normalnog i običnog naroda koji je bio žrtvom propagande, straha itd. – kazao je Izetbegović.

Istaknuo je da treba jačati državu Bosnu i Hercegovinu.

– Pitali su jednom Aliju (Izetbegovića) zašto Bošnjaci nemaju nacionalni plan, a on je kazao ‘kako nemaju – sastoji se od tri riječi država Bosna i Hercegovina i njeno pravosuđe i sve ono što čini državu državom’. Ponekad se čini da je to dug put i proces. Hoće li ta Republika Srpska ikada biti dio tog uređenog sistema gdje će ljudi živjeti kao normalni, poštovani, cijenjeni. Samo u proteklih par godina su napravljeni pomaci – naveo je Izetbegović.

Podsjetio je da je nakon 25 godina uklonjena crkva koja je stajala u Konjević polju, pa je sklonjena ploča s imenom Radovana Karadžića na Palama, pa je donesen zakon koji je uzdrmao političke odnose, „ali niko se više ne usuđuje javno negirati genocid, niti će više ikada odlikovanje dodjeliti likovima poput Karadžića“.

Izetbegović smatra da treba jačati državu BiH i asocijacije u koje ona treba da uđe.

– Nije džaba Milorad Dodik bio 15 puta kod Putina u zadnjih par godina. Dakle, cilj je da BiH ne uđe u NATO, jer da je Ukrajina u NATO-u ne bi joj uradili ovo što joj pokušavaju sada uraditi. Zato će Švedska i Finska ubrzano u NATO. Dakle u NATO, u EU, evropski standardi i tako urediti BiH. Napraviti jaku državu koja garantuje svakom čovjeku, ne pitajući ga ko je, kako je i kako se Bogu moli, da će biti u njoj ravnopravan. Snaga. Narod koji nije snažan nema pravo na ravnopravnost. Slabost privlači silnike. Prvo postaju drski na jeziku, onda polako idu dalje. Namjerno slabe naše Oružane snage, čekaju da one zahrđaju, da to budu tenkovi stari 40 godina, da su male plate vojnicima – kazao je Izetbegović.

Mi, dodao je on, trebamo raditi sve obratno, dakle ojačati sve ono što garantuje, ne samo Bošnjacima, nego svim građanima ove zemlje mir, stabilnost, prosperitet. Dakle, moramo biti jaki ako želimo da budemo ravnopravni.

– Konačno, dio te snage jeste sloga i jednistvo onih koji vole ovu zemlju. Kada je u pitanju BiH, napravili smo zajedničku listu, Pokret za državu, gdje smo svi – SDP i SDA i NES itd. Možete glasati za koga god hoćete, ali da biste glasali morate se u dijaspori registrovati. Tamo je naša snaga, naša snaga se izlila iz ove zemlje. Ne smijemo je zaboraviti, moramo je aktivirati na svaki način – rekao je Izetbegović, podsjećajući da je do 19. jula rok za registraciju.

Po njegovim riječima, jedna dan u julu je registracija, a onda 2. oktobar, glasanje.

– Ako uduplamo broj glasova iz dijaspore u odnosu na prošli put, napravit ćemo snažan pomak. Moja posljednja poruka danas – sloga Bošnjaka i svih onih koji vole ovu zemlju i impuls prema dijaspori da glasa – zaključio je Izetbegović, piše Fena.

