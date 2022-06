Milanović: Prilika da se jadnoj BiH da status kandidata, od nje rade otirač

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović održao je danas konferenciju za medije.

– Nastavit ću raditi ono što smatram da mi je dužnost i obaveza prema Ustavu. Ne brojim prošle dane otkad sam predložio sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost na temu BiH i Ukrajine. Tema BiH i statusa Hrvata, rasturanja, uzimanja svih prava, to je hrvatski vitalni nacionalni interes. Ne mislim pritom na opstanak, ali previše je Hrvatska napravila i doprinijela i u nama nema želje za osvetom nego za uređivanjem stanja u BiH i da ona postane članica EU-a – rekao je Milanović i nastavio:

“Jadna, rastresena BiH”

– Prošle sedmice svjedočimo odlasku trojice evropski lidera u Kijev i uime svih članica čujemo da će Ukrajina dobiti status kandidata, i Moldavija pride. Dobro, o tome se govorilo, to je bila inicijativa poljskog predsjednika. Odjednom one imaju status kandidata iako se tome kategorički protivila garnitura država prije tri mjeseca.

– Neka Ukrajina dobije status, ali ona kao i Moldavija ima ogromne sigurnosne probleme geopolitičke naravi, a EK odjednom piše preporuku. To je prilika da se jadnoj, rastresenoj BiH da status kandidata kao čin povjerenja, nade… Rade sve uz podršku dementora, oni koji srču energiju, to je međunarodna zajednica u BiH, od nje ne da rade dobru koloniju, nego otirač. Sad imamo priliku – dodao je.

“Visoki predstavnik radi šta ga je volja bez pravne osnove”

Nastavio je o situaciji u BiH.

– Sad imamo priliku BiH dati palac gore. Dug postupak, trajat će to. I računaš, to je to. Sad ne moraš blokirati Finsku i Švedsku, nego ajmo dati BiH status kandidata. Ko može biti protiv toga? Hrvati u BiH bi bili najsretniji da je promijenjen Izborni zakon. U BiH se sve utjeruje, sve se na silu proglašava. Visoki predstavnik radi šta ga je volja bez pravne osnove. Status kandidata BiH svi pozdravljaju. Čovjek ne mora biti cinik kad bi uspoređivao uslove u Ukrajini i Moldaviji s onima BiH. BiH ima uslov da mora promijeniti Izborni zakon, a to se opstruira. Ajde da postave Ukrajini uvjet mirne reintegracije Krima. To je isto. Ali takav argument očekujem od cinika, od hrvatske politike, od premijera koji mjesecima izbjegava sastanak Vijeća za sigurnost i krši ustavne obaveze.

Pozivam i HDZ-ovce da se probude, umiju, vide zašto se ovo događa. Koji su tu primarni interesi? U BiH živi pola miliona Hrvata, evropskih građana. Moram se sramotiti da ovakva pisma piše slovenski predsjednik, a ne hrvatski premijer – istakao je Milanović.

