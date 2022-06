Nikšić: Bećirović prihvatljiv svima, ja nisam – previše sam “lijevo”

Nikšić je također za N1 govorio i u vezi s kandidaturama Vojina Mijatovića i Denisa Bećirovića, te je pojasnio zašto on, kao predsjednik stranke, nije “izašao na crtu”.

Zbog čega su pregovori u Briselu potrajali tako dugo? Je li bilo pritisaka da se dođe do određenog dogovora i rezultata?

Ne bih to nazvao pritiscima. Smatram da su Borrell i Michel pokazali izuzetnu strpljivost s nama. Ono što su nam rekli smatram da je bilo opravdanje da potrošimo koliko god vremena treba. U startu je rečeno da se ništa neće potpisivati, ali je važno da imamo sporazum. Ako se desi ovo što smo se dogovorili onda je BiH pobijedila na evropskom putu. Otvoreno je rečeno da će se 23. i 24. raspravljati i kandidaturi Ukrajine i Gruzije i da, ako dođe do političkog sporazuma, bi se tada moglo razgovarati i o Bosni i Hercegovini. Taj razlog da budemo uopšte razmatrani zasluživao je da u Briselu ostanemo koliko treba. Zbog toga čestitam svima koji su bili tamo i podržali sporazum. Dodik je hladno mogao to da sruši.

Je li neko od moderatora pravio problem što na sastanku nije bilo lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića, koji je doputovao u Brisel?

Nije niko pravio problem. Michel je rekao da ne zna razlog zbog kojeg nije došao, iako je bio u Briselu. To je njegov najveći problem. Naravno da ovaj dokument može dobro donijeti BiH i ako protiv bude HNS.

Ko garantuje njegovo provođenje, ako nije potpisan?

Vrlo jasno, ništa nije potpisano, ali je svako direktno izjavio da li je za ili protiv. Ako neko hoće da slaže onda će slagati i ako potpiše. U ovoj zemlji je bezbroj iskustava da potpis ništa ne znači.

Zašto će sada biti drugačije?

Dogovorili smo se, vidjet ćemo… Šta je alternativa? Shvatili smo da je cilj da zahvaljujući tom sporazumu uđemo preko reda u EU. Iz RS-a su kazali da je ogroman dio sporazuma prihvatljiv, ali su se kasnije politikanski ponijeli zarad poena. Vrlo je važno što u sporazmu stoji da ćemo primijeniti sve odluke domaćih i stranih sudova. Treba istaći da je Dodik imao korektne stavove po pitanju EUFOR-a.



Član Predsjedništva BiH Željko Komšić tvrdi kako je briselskim dokumentom dogovoreno ukidanje domova naroda u državi. Ima li uporišta u tekstu za ovakvu tvrdnju?

Ne stoji to u sporazumu. Tamo stoji da će se sprovesti odluke međunarodnih sudova i Ustavnog suda BiH, preporuke Venecijanske komsije… Naravno da postoje razna tumačenja. Tamo to ne stoji direktno, ali se iz toga može izvesti ova priča.



Ovih dana mnogo se priča o dogovoru opozicije iz FbiH i RS-a o zajedničkom djelovanju nakon izbora. Koliko je istine u tome?

Razgovori postoje, ali nema dogovora. Nama je jasno da kad je u pitanju odnos prema institucijama dražve, priznavanju zločina i genocida da nema razlike između vlasti i opozicije u RS-u.

SDP je izašao sa kandidaturom Vojina Mijatovića za člana Predsjedništva BiH. Mnogi analitičari tvrde da je to direktno u korist SNSD-a i Milorada Dodika. Kako to vi komentarišete?

Dobro bi bilo da ti analitičari objasne šta je bilo 2018. godine kada je SDP isto htio izaći sa kandidaturom u RS-u? Mi tada nismo izašli i ko je pobijedio? Dodik. Dakle, SDP ne pristaje da se odrekne dijela Bosne i Hercegovine. Republika Srpska je dio države.

Koji je politički kapacitet Vojina Mijatovića?

Vidjet ćemo na izborima. Šta bi trebalo, da se predamo? Da dignemo ruke od RS-a? Da smo imali kandidata 2018. danas bi bilo normalno da imamo kandidata.

U međuvremenu, širi se krug podrške Denisu Bećiroviću. Ima li još nekih stranaka sa kojima pregovarate o ukrupnjavanju opozicionog bloka?

Šta je sa koalicijom „Država“? Iz te koalicije slali su vam poruke da su spremni za razgovore…

Razgovarali smo prije objave kandidature Denisa Bećirovića, koju su odbili. Jedna politička partija izvala ih je na zajednički nastup, oni su to odbili.

Zbog čega vi, kao lider SDP-a, niste bili kandidat za Predsjedništvo BiH?

Ja bih prihvatio da je došlo do toga. Bećirović je bio prihvatljiv svima, iako među nama postoji širok politički spektar. Ja sam malo previše “lijevo” za mnoge. Bećirović treba drugi put pobijediti da bi dobio mandat, javna je tajna da je pokraden. Ako nas opet pokradu onda nije sve do njih, nešto je i do nas, piše N1.

