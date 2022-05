Izgubljen u prevodu: Lagumdžija o Dodikovom “Me Tarzan, sorry” engleskom

Me Tarzan, sorry, Milorad, you Jane, sorry, Čita. My English no good but I good.

Nemoj nas ovako brukati. Ili pricaj na nasem jeziku ili pusti druge da ti pišu na engleskom jer ovako će stranci misliti da smo svi “glupi Bosanci”. https://t.co/Mqrxgvxh0z

— Zlatko Lagumdžija (@LagumdzijaZ) May 27, 2022